Khó mua đủ bộ sách giáo khoa trước năm học mới, nhà xuất bản nói gì?

(GLO)- Dù hàng trăm triệu bản sách giáo khoa (SGK) đã được đưa ra thị trường, những ngày cận năm học mới 2026-2027, một số phụ huynh vẫn gặp khó khi tìm mua đủ bộ sách cho con. NXB Giáo dục Việt Nam cho biết đang in bổ sung khoảng 9 triệu bản để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Những ngày gần đây, tình trạng phụ huynh phải đi nhiều nhà sách, thậm chí xếp hàng để tìm mua đủ SGK cho con được ghi nhận tại một số điểm bán. Có phụ huynh phải đi qua nhiều nhà sách nhưng vẫn không mua đủ số đầu sách cần thiết. Tình trạng xếp hàng chờ mua SGK tiếp tục diễn ra tại một số nơi.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho biết: Tình trạng thiếu SGK mang tính cục bộ tại một số cửa hàng bán lẻ, không phải thiếu nguồn cung trên diện rộng.

NXB Giáo dục Việt Nam đang in bổ sung khoảng 9 triệu bản SGK để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong những ngày cận năm học mới. Ảnh: M.T

Tính đến ngày 15-8, đơn vị đã in và phát hành khoảng 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, hoàn thành vượt kế hoạch đăng ký ban đầu của các địa phương.

NXB Giáo dục Việt Nam lý giải, nguyên nhân một số cửa hàng thiếu cục bộ một số đầu sách là nhu cầu mua lẻ tăng cao trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, nhu cầu thực tế tại một số địa bàn có sự chênh lệch so với số lượng đăng ký ban đầu.

Đáng chú ý, trước nhu cầu tăng cao trong những ngày cận năm học mới, NXB Giáo dục Việt Nam đang triển khai in bổ sung khoảng 9 triệu bản SGK. Số sách bổ sung dự kiến bắt đầu được cung ứng ra thị trường từ ngày 25-8. Việc cung ứng khoảng 9 triệu bản này dự kiến hoàn thành vào khoảng ngày 5 đến 6-9.

Ngoài việc in thêm, NXB Giáo dục Việt Nam cũng đang tăng cường điều chuyển SGK giữa các địa phương, bổ sung đến các cửa hàng có nhu cầu cao nhằm khắc phục tình trạng thiếu cục bộ.