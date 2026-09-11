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Bộ Nội vụ thông tin mới về kết quả sắp xếp trường học

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Sau sắp xếp, hệ thống giáo dục công lập tại 34 địa phương dự kiến giảm gần 19.000 đầu mối. Tổng số cơ sở giáo dục công lập được tinh gọn từ 37.530 xuống còn 18.548, tương đương mức giảm 50,6%.

Bộ Nội vụ thông tin con số trên tại Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, diễn ra ngày 10/9.

Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã triển khai các nhiệm vụ về công vụ, công chức, viên chức, cải cách hành chính, tiền lương, bảo hiểm xã hội, lao động, việc làm...

Đáng chú ý, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã được 34/34 tỉnh, thành phố hoàn thành, góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, tạo điều kiện để các địa phương ổn định hoạt động sau sắp xếp.

Trước đó, trả lời báo chí tại họp báo thường kỳ Chính phủ, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết sau sắp xếp, cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33% so với trước đây.

Các em học sinh đón năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Chinhphu)
Các em học sinh đón năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Chinhphu)

Bên cạnh đó, đến ngày 24/8, toàn bộ 34 địa phương đã phê duyệt đề án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập. Theo các đề án, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.530 xuống còn 18.548, tức giảm 18.982 cơ sở, tương đương 50,6%.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung thực hiện, hoàn thành 100% nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao trong năm 2026, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Ông lưu ý kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với đánh giá KPI, qua đó nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Đặc biệt, người đứng đầu các đơn vị phải thực sự gương mẫu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng nhấn mạnh mỗi nhiệm vụ phải được triển khai với trách nhiệm cao nhất, lấy sản phẩm cụ thể, chất lượng và hiệu quả làm thước đo.

Theo Luân Dũng (TPO)

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