Phường Quy Nhơn Bắc còn 4 trường học sau sắp xếp các cơ sở giáo dục

(GLO)- Ngày 25-8, Đảng ủy, UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các trường trên địa bàn phường sau sắp xếp.

Theo đó, 7 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn phường được sắp xếp còn 4 trường. Trong đó, Trường Tiểu học Nhơn Phú được giữ nguyên.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc trao quyết định thành lập các trường, nhân sự lãnh đạo các trường học. Ảnh: Ánh Nguyệt

Trường Mầm non Quy Nhơn Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Nhơn Phú và Trường Mầm non Trần Quang Diệu; Trường Tiểu học Quy Nhơn Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến và Trường Tiểu học Ngô Quyền; Trường THCS Quy Nhơn Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Nhơn Phú và Trường THCS Trần Quang Diệu.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc trao quyết định thành lập Đảng bộ các trường học. Ảnh: Ánh Nguyệt

Cùng với đó, theo Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 19-8-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, Trường THPT Bùi Thị Xuân được sáp nhập vào Trường THPT Hùng Vương và giữ tên Trường THPT Hùng Vương.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường công bố quyết định kết thúc hoạt động 9 tổ chức đảng trường học; đồng thời công bố các quyết định thành lập đảng bộ và chỉ định cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tại các trường. UBND phường công bố các quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ánh Nguyệt

Sau sắp xếp, bà Thái Thị Minh Thư giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Quy Nhơn Bắc; ông Ngô Lâm Trường Minh giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quy Nhơn Bắc; ông Phan Thanh Hiệp giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhơn Phú; bà Võ Thị Hoàng Yến giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Quy Nhơn Bắc.

Đối với Trường THPT Hùng Vương sau sáp nhập, bà Trần Thị Thanh Thi giữ chức Hiệu trưởng; ông Nguyễn Đình Sim và ông Lê Trường Giang giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc đề nghị các trường sau sắp xếp khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động, bảo đảm vận hành thông suốt, không để việc sắp xếp tổ chức ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục. Các trường đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2026-2027, bảo đảm học sinh học tập ổn định, thuận lợi tại các điểm trường.