Tạm dừng quy hoạch, bổ nhiệm mới chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo vov.vn; giaoducthoidai.vn)

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa đề nghị tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường. Đồng thời, tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giám đốc, phó giám đốc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Công văn được Bộ GD&ĐT gửi đến các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ, các bộ, ngành, địa phương vào ngày 12-9.

thu-truong-bo-gd-dt-hoang-minh-son-bia-phai-trao-hoa-va-quyet-dinh-cho-pgsts-nguyen-quang-ngoan-chu-tich-hoi-dong-truong-truong-dai-hoc-quy-nhon-nhiem-ky-2025-2030.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (bìa phải) trao hoa và quyết định cho PGS.TS Nguyễn Quang Ngoạn-Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030.
﻿Ảnh: T.D

Công văn nêu rõ: Ngày 22-8-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD&ĐT; trong đó có nội dung: “Không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế).

Nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của nhà trường, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các cấp trong phạm vi của mình, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thực hiện.

Theo đó, kể từ ngày 12-9-2025, hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới.

a2-nhieu-nganh-nghe-thuoc-nhom-cong-nghe-ky-thuat-cua-truong-cao-dang-gia-lai-dap-ung-kha-tot-nhu-cau-cua-xa-hoi-anh-hong-thi.jpg
Bộ GD&DT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới. Ảnh minh họa: M.T

Trường hợp có chủ tịch hội đồng trường hết tuổi quản lý thì phó chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có phó chủ tịch hội đồng trường.

Đồng thời, tạm dừng công tác quy hoạch với chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có).

Bộ GD&DT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

