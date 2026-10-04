Giảm hơn 50% số trường nhưng vì sao vẫn nơi thừa, nơi thiếu giáo viên?

(GLO)- Cả nước đã giảm 50,6% số cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp, nhưng ngành Giáo dục vẫn thiếu khoảng 43.267 giáo viên. Nghịch lý này xuất phát từ sự chênh lệch về cấp học, môn học và địa bàn.

Số liệu này được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2026, diễn ra vào sáng 3-10.

Cả nước đã giảm 50,6% số cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp. Ảnh: H.Đ

Sau khi 34/34 địa phương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học, số cơ sở giáo dục công lập trên cả nước giảm từ 37.530 xuống còn 18.555, tương đương giảm 18.975 đầu mối (50,6%).

Theo Bộ GD&ĐT, toàn quốc hiện có khoảng 1,08 triệu giáo viên, nhưng năm học 2026-2027 vẫn còn thiếu khoảng 43.267 giáo viên. Đáng chú ý, tình trạng thiếu giáo viên không diễn ra đồng đều mà tập trung ở một số cấp học, môn học và địa bàn, trong khi một số nơi vẫn xảy ra thừa giáo viên cục bộ.

Một nguyên nhân quan trọng nằm ở cách thức sắp xếp mạng lưới. Sau sắp xếp, cả nước có 13.518 cơ sở giáo dục tổ chức theo mô hình đa cơ sở, chiếm 72,9%; đồng thời hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học, có 10.534 phân hiệu.

Điều này cho thấy việc giảm hơn một nửa số đầu mối chủ yếu là giảm số đơn vị trường học về mặt tổ chức, pháp nhân, chứ không đồng nghĩa với việc toàn bộ điểm trường, phân hiệu đều được xóa bỏ.

Tại những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa hoặc nơi dân cư phân tán, việc duy trì các điểm dạy học vẫn cần thiết để bảo đảm học sinh được tiếp cận giáo dục. Vì vậy, nhu cầu giáo viên tại các địa điểm này vẫn còn rất lớn.

Trong khi đó, quá trình sắp xếp cũng làm giảm 33.870 cán bộ quản lý giáo dục. Trong số này, 21.009 người được bố trí làm giáo viên, 479 người chuyển sang công tác khác, 3.559 người nghỉ chế độ và 8.823 người đang tiếp tục thực hiện phương án bố trí. Dù một lượng lớn cán bộ quản lý được chuyển sang giảng dạy, tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa được giải quyết.

Thực tế này cho thấy bài toán nhân lực giáo dục không đơn thuần là thiếu về số lượng mà còn là sự mất cân đối về cơ cấu. Một địa phương có thể thừa giáo viên ở môn học này nhưng lại thiếu ở môn học khác; có nơi đủ giáo viên tiểu học nhưng thiếu giáo viên THCS; khu vực đô thị có thể tương đối ổn định trong khi vùng khó khăn lại thiếu nhân lực.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương không chỉ tính toán tổng số giáo viên mà phải rà soát cụ thể theo cấp học, môn học, địa bàn và từng cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở đó, việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa nơi thừa và nơi thiếu phải được thực hiện phù hợp, tránh tình trạng một nơi phải hợp đồng, thỉnh giảng để có giáo viên trong khi nơi khác vẫn còn dư nhân lực.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các địa phương phải hoàn thành việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa những nơi thừa, thiếu cục bộ trong tháng 10-2026. Cùng với đó, mạng lưới trường học và các phân hiệu tiếp tục được rà soát nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và nguồn lực đầu tư.