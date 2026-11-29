(GLO)- Với sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và IoT trong giám sát, cảnh báo hư hỏng mặt đường, đội tuyển QNU-AI của Trường Đại học Quy Nhơn đã giành giải ba cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam năm 2026 (VEDC 2026).

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra ngày 28-11 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng).

Nhóm sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành giải ba tại cuộc thi. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cuộc thi năm nay thu hút 270 đội với 1.017 sinh viên đến từ 61 trường đại học, học viện, cao đẳng và viện nghiên cứu trên cả nước. Qua các vòng tuyển chọn, 10 đội đã giành quyền vào vòng chung kết, trong đó có đội tuyển QNU-AI của Trường Đại học Quy Nhơn.

Đội tuyển gồm 4 sinh viên: Võ Lê Huy, Trần Phúc Lâm, Trần Thái Thanh Tố và Nguyễn Ngọc Tới (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ), dưới sự hướng dẫn của TS. Đặng Thị Từ Mỹ và TS. Nguyễn Duy Thông.

Đến với cuộc thi, nhóm sinh viên thực hiện đề tài “RoadSense AIoT - Hệ thống giám sát, định vị và cảnh báo hư hỏng mặt đường ứng dụng AIoT”.

Sản phẩm kết hợp camera, trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI) và hệ thống đa cảm biến trên nền tảng nhúng, cho phép phát hiện, định vị và cảnh báo các dấu hiệu hư hỏng mặt đường theo thời gian thực. Qua đó, nhóm nghiên cứu hướng đến giải quyết bài toán thực tiễn trong giám sát hạ tầng và phát triển giao thông thông minh.

Với kết quả này, đội tuyển QNU-AI là một trong 3 đội đạt giải ba với phần thưởng trị giá 6 triệu đồng.

Mang chủ đề “AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh”, cuộc thi do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chủ trì tổ chức nhằm phát huy năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm công nghệ của sinh viên; đồng thời tạo cơ hội kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp để phát triển những giải pháp có giá trị ứng dụng thực tiễn.