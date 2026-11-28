(GLO)- Ngày 28-11, tại Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức vòng chung kết Hội thi Thủ lĩnh sinh viên năm 2026, với sự tham gia của 10 thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

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Tại chương trình, các thí sinh lần lượt thuyết trình, bảo vệ dự án trước Ban Giám khảo, thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng tổ chức, triển khai hoạt động Đoàn - Hội và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Các dự án đề cập đến các lĩnh vực, như: hỗ trợ sinh viên quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vào học tập, du lịch, tình nguyện...

Kết quả, thí sinh Trần Quốc Huy (sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai) xuất sắc giành giải nhất với dự án “G-MED SOS”. Ban Tổ chức trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh còn lại.

Thí sinh Trần Quốc Huy (Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai) giành giải nhất Hội thi Thủ lĩnh sinh viên năm 2026. Ảnh: Dương Linh

Hội thi là dịp để sinh viên phát huy năng lực, bản lĩnh và tư duy sáng tạo; đồng thời tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên.