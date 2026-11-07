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Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Chiều 7-11, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên, thanh niên năm 2026”.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên; đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sân chơi kiến thức trực quan, sinh động.

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Quang cảnh Hội thi "Rung chuông vàng - Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh niên" năm 2026. Ảnh: Lạc Hà

Với hình thức thi “Rung chuông vàng”, các thí sinh lần lượt trả lời các câu hỏi được trình chiếu trên màn hình. Thí sinh trả lời đúng tiếp tục tham gia các câu hỏi tiếp theo; trường hợp trả lời sai hoặc không đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định sẽ bị loại theo thể lệ.

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Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai tham gia hội thi. Ảnh: Lạc Hà

Các câu hỏi xoay quanh quyền, nghĩa vụ của người chưa thành niên, trách nhiệm pháp lý, điều kiện kết hôn, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho em Ksor Hà Mi (lớp 12C).

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng - Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh niên năm 2026". Thực hiện: Lạc Hà

Cuộc thi nhằm giúp đoàn viên, thanh niên củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh các hành vi vi phạm, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, góp phần xây dựng lối sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

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