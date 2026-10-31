Sôi nổi diễn đàn “Lắng nghe dân nói”

(GLO)- Sáng 30-10, tại phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2026.

Đồng chủ trì diễn đàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hoàng Vũ

Tham dự diễn đàn có đại diện các sở, ngành, cơ quan chức năng cùng hơn 200 đại biểu là doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, đại diện các hộ sản xuất, kinh doanh và thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh.

Diễn đàn có chủ đề “Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, doanh nhân trẻ về cơ chế, chính sách trong đầu tư, kinh doanh, sản xuất”.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, các đại biểu đã thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nhất là việc tiếp cận nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, nhà ở cho người lao động; thủ tục hành chính về đất đai và giải quyết các thủ tục liên quan đến tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Hoàng Vũ

Nhiều kiến nghị tập trung vào cơ chế tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chính sách ưu đãi về đất đai, đầu tư công nghệ, chế biến sâu nông sản, phát triển kinh tế dưới tán rừng và bảo tồn nghề truyền thống.

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn.

Đồng thời, kiến nghị phát triển các nền tảng số hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Phát biểu kết luận tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu; đồng thời đề nghị các sở, ngành, cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ, phân loại rõ từng nhóm ý kiến, xác định trách nhiệm và theo dõi chặt chẽ quá trình giải quyết.

Các đồng chí chủ trì trao đổi, lắng nghe ý kiến đại biểu trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Vũ

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ đưa việc giải quyết các kiến nghị tại diễn đàn vào chương trình giám sát; tăng cường phản biện các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đạo đức và văn hóa kinh doanh; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, chăm lo đời sống người lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Hoàng Vũ

Cùng với đó, mạnh dạn phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đóng góp ý kiến xây dựng, phản biện chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tin cậy, bảo đảm tiếng nói và kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân được lắng nghe, xem xét và hồi đáp.