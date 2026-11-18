(GLO)- Sáng 17-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận (thôn Thuận Truyền), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn xã.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; cấp ủy, chính quyền xã Bình Hiệp cùng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Xã Bình Hiệp tổ chức truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hồng Phúc

Ba hài cốt liệt sĩ được các lực lượng thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập trên địa bàn xã từ ngày 14-9 đến 30-10-2026. Trong đó, có 1 liệt sĩ đã xác định được danh tính.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, xã Bình Hiệp dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hồng Phúc

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời thực hiện nghi thức an táng các hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang.

Các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận. Ảnh: Hồng Phúc

Buổi lễ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, chiều 16-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Tam Quan, UBND phường tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Ngọc Trác.

Phường Tam Quan tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Ngọc Trác. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Liệt sĩ Trần Ngọc Trác sinh năm 1922, quê ở thôn Tân An, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay thuộc phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai). Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1960, hy sinh ngày 7-5-1968 tại quê nhà. Ngày 2-2-2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 107/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ.

Thực hiện nguyện vọng của gia đình và được sự thống nhất của Sở Nội vụ, UBND phường Tam Quan tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường. Tại buổi lễ, các đại biểu và thân nhân thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của liệt sĩ.