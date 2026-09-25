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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng và Bình Hiệp

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 24-9, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng và xã Bình Hiệp.

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Đội K52 phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Ảnh: N.Hoàng

Tại xã Ia Boòng, Đội K52 tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm tại làng Sơr và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ. Qua đó, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực này từ ngày 3-8 đến nay lên 18.

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Đội K52 quy tập hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại xóm 4, thôn Bình Tân, xã Bình Hiệp. Ảnh: N. Hoàng

Cùng ngày, tại thôn Bình Tân (xã Bình Hiệp), Đội K52 cũng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt gồm xương ống và một số phần xương đã bị mủn; di vật tìm thấy kèm theo có tăng, mảnh vải dù và kẹp tóc.

Trước đó, ngày 18-9, Đội K52 cũng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Thuận Truyền, xã Bình Hiệp.

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Lãnh đạo xã Bình Hiệp viếng các liệt sĩ được quy tập tại thôn Thuận Truyền. Ảnh: N.Nam

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục thu thập thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm để phục vụ công tác xác minh và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

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