Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 26-8, tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tổ chức hội đàm thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027.

Tham dự hội đàm có Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai; ông Dong Kim Hiên - Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear, cùng các thành viên Ban chuyên trách 2 tỉnh.

p2.jpg
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại hội đàm, ông Dong Kim Hiên khẳng định, sự hồi sinh của đất nước và nhân dân Campuchia hôm nay có sự đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Vì vậy, việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ Việt Nam về với đất mẹ là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân Campuchia nói chung, tỉnh Preah Vihear nói riêng.

Phía Preah Vihear thống nhất kế hoạch phối hợp trong mùa khô 2026-2027; cam kết bố trí lực lượng bảo vệ, hỗ trợ Đội K52 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

p4.jpg
Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear ký kết biên bản thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Ảnh: Đức Hải

Theo Đại tá Võ Tấn Tài, từ năm 2001 đến nay, với sự phối hợp, hỗ trợ của Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear cùng chính quyền và nhân dân địa phương, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 531 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập mùa khô 2026-2027 dự báo còn nhiều khó khăn do thông tin, nhân chứng ngày càng ít và địa bàn có nhiều thay đổi.

Để nâng cao hiệu quả công tác, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đề nghị phía Preah Vihear tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực nương rẫy, rừng và những địa bàn từng có thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

Hai bên thống nhất, trước mắt tập trung xác minh những vị trí đã có thông tin nhưng chưa xác định chính xác, đồng thời triển khai tìm kiếm tại các khu vực trọng điểm. Đội K52 dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại Preah Vihear thành 2 đợt, vào tuần đầu tháng 9 và tháng 12-2026.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung phối hợp, Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear đã ký biên bản thỏa thuận về tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong mùa khô 2026-2027.

Dịp này, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear 20.000 USD phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong 2 ngày 25 và 26-8, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã hoàn thành hội đàm với Ban chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ mùa khô 2026-2027; góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, Đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai cũng đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 ở lại thực hiện nhiệm vụ trong mùa mưa năm 2026.

Từ thông tin do nhân dân địa phương cung cấp, trong mùa mưa, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 hài cốt tại tỉnh Ratanakiri và 3 hài cốt tại tỉnh Stung Treng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Thời sự

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

Thời sự

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Thời sự

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Thời sự

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Thời sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Thời sự

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

null