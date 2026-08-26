Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

(GLO)- Sáng 26-8, tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tổ chức hội đàm thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027.

Tham dự hội đàm có Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai; ông Dong Kim Hiên - Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear, cùng các thành viên Ban chuyên trách 2 tỉnh.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại hội đàm, ông Dong Kim Hiên khẳng định, sự hồi sinh của đất nước và nhân dân Campuchia hôm nay có sự đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Vì vậy, việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ Việt Nam về với đất mẹ là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân Campuchia nói chung, tỉnh Preah Vihear nói riêng.

Phía Preah Vihear thống nhất kế hoạch phối hợp trong mùa khô 2026-2027; cam kết bố trí lực lượng bảo vệ, hỗ trợ Đội K52 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear ký kết biên bản thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Ảnh: Đức Hải

Theo Đại tá Võ Tấn Tài, từ năm 2001 đến nay, với sự phối hợp, hỗ trợ của Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear cùng chính quyền và nhân dân địa phương, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 531 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập mùa khô 2026-2027 dự báo còn nhiều khó khăn do thông tin, nhân chứng ngày càng ít và địa bàn có nhiều thay đổi.

Để nâng cao hiệu quả công tác, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đề nghị phía Preah Vihear tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực nương rẫy, rừng và những địa bàn từng có thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

Hai bên thống nhất, trước mắt tập trung xác minh những vị trí đã có thông tin nhưng chưa xác định chính xác, đồng thời triển khai tìm kiếm tại các khu vực trọng điểm. Đội K52 dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại Preah Vihear thành 2 đợt, vào tuần đầu tháng 9 và tháng 12-2026.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung phối hợp, Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear đã ký biên bản thỏa thuận về tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong mùa khô 2026-2027.

Dịp này, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear 20.000 USD phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong 2 ngày 25 và 26-8, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã hoàn thành hội đàm với Ban chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ mùa khô 2026-2027; góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, Đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai cũng đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 ở lại thực hiện nhiệm vụ trong mùa mưa năm 2026.

Từ thông tin do nhân dân địa phương cung cấp, trong mùa mưa, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 hài cốt tại tỉnh Ratanakiri và 3 hài cốt tại tỉnh Stung Treng.