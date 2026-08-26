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Thời sự

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Sáng 26-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

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Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: N.H

Tham dự lễ có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh...

Tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, các đại biểu đã cùng ôn lại khoảng thời gian sinh sống và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tỉnh Bình Định (cũ) nói riêng và tỉnh Gia Lai (mới) nói chung. Đồng thời, thành kính dâng hoa tưởng nhớ và tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và bậc sinh thành của Người.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã mặc niệm, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

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Các đại biểu mặc niệm bày tỏ lòng thành kính trước hương linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: N.H

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo đã đặt vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” lên Đài tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu đã thắp hương từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

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