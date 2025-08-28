Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành.

﻿Ảnh: N.H

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội-đoàn thể của tỉnh; các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh...

Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành. Ảnh: N.H

Tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại khoảng thời gian sinh sống và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tỉnh Bình Định (cũ) nói riêng và tỉnh Gia Lai (mới) nói chung. Đồng thời, thành kính dâng hoa tưởng nhớ và tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và bậc sinh thành của Người.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã mặc niệm, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Ảnh: N.H

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo đặt vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” lên Đài tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu thắp hương từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu mặc niệm bày tỏ lòng thành kính trước hương linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: N.H

Các đại biểu đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” và dâng hương trước Đài tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng thắp hương các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: N.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thắp hương các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: N.H