(GLO)- Tính đến ngày 4-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở các nghĩa trang để phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ đạo quốc gia phát động từ ngày 15-3-2026 đến ngày 27-7-2027. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc.

Gia Lai hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin. Ảnh: H.P

Chiến dịch tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện chiến dịch, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 12.057 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở 113 nghĩa trang thuộc 65 xã, phường. Qua đó, các lực lượng đã thu được 7.865 mẫu đủ điều kiện để xác định ADN.

Các lực lượng đã thu được 7.865 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để xác định ADN. Ảnh: H.P

Đồng thời, tỉnh đã bàn giao hơn 3.372 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội. Song song với việc lấy mẫu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tìm kiếm, quy tập được 44 hài cốt liệt sĩ. Công an tỉnh đã hoàn tất lấy hơn 3.970 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. Ảnh: N.Hoàng

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai - khẳng định: Chiến dịch 500 ngày đêm là cuộc chạy đua bền bỉ với thời gian của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia và lực lượng chức năng, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương sau nhiều thập kỷ nằm lại ở những vùng đất từng in dấu chiến tranh.