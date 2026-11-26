(GLO)- Sáng 26-11, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

Hội đồng Trẻ em tỉnh Gia Lai có vai trò đại diện, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thiếu nhi; thông qua các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Các ý kiến, kiến nghị sẽ được Ban Tham vấn tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Các thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh giai đoạn 2026-2030 ra mắt tại buổi lễ. ﻿Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi lễ, Hội đồng Trẻ em tỉnh ra mắt với 35 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho học sinh tiểu học và THCS trên toàn tỉnh; trong đó, có thiếu nhi dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Em Trảo Lê Khánh Linh - Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Ban Tham vấn được thành lập với số lượng 15 thành viên để định hướng hoạt động của Hội đồng Trẻ em tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Ban Tham vấn của Hội đồng cũng ra mắt với 15 thành viên, gồm đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trẻ em; do anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng ban.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Dũng Nhân

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh đã tham gia thảo luận về những vấn đề liên quan đến học tập và đời sống của thiếu nhi. Nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào việc tăng cường phòng, chống bạo lực học đường; cải thiện điều kiện học tập, thực hành khoa học, công nghệ; tạo điều kiện để thiếu nhi dân tộc thiểu số gìn giữ, phát huy các loại nhạc cụ truyền thống...

Lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của thành viên Hội đồng Trẻ em, bảo đảm tiếng nói của trẻ em được lắng nghe và quan tâm.