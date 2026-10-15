Gia Lai: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Tại chương trình, hơn 300 cán bộ đoàn, hội, đoàn viên thanh niên, hội viên cùng nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam; điểm lại những hoạt động nổi bật của các cấp bộ Hội và tuổi trẻ Gia Lai trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Dương Linh

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 cho 16 cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong triển khai các phong trào, cuộc vận động; trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho 29 cá nhân tích cực sẻ chia, hỗ trợ cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Tuyên dương các cá nhân đạt giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cấp tỉnh năm 2026. Ảnh: Dương Linh

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao giải nhất cuộc thi “Thanh thiếu nhi Gia Lai bảo tồn văn hóa dân tộc” năm 2026 cho Đoàn xã Ia Sao, giải nhì cho Đoàn xã Tơ Tung, giải ba cho Đoàn xã Đak Song và 3 giải khuyến khích cho các đơn vị: Đoàn xã Chư Krey, Đoàn xã Kông Chro và Đoàn xã Phù Mỹ Đông.