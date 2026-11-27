(GLO)- Chiều 26-11, Đoàn xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Sáng tạo trẻ với sự tham gia của 20 thành viên là giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên.

CLB được thành lập nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi, kết nối những cá nhân có cùng sở thích, đam mê nghiên cứu, sáng tạo; khơi dậy tinh thần học tập, ứng dụng khoa học công nghệ trong thanh thiếu nhi.

Ban Chủ nhiệm CLB có 3 thành viên, do Phó Bí thư Đoàn xã Lê Đình Tiến làm chủ nhiệm.

CLB Sáng tạo trẻ có 20 thành viên. Ảnh: Thanh Tịnh

Theo định hướng, CLB sẽ tập trung tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hoạt động trải nghiệm; hướng dẫn các kỹ năng nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế sản phẩm, thuyết trình ý tưởng, kỹ năng số và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có trách nhiệm.

Đồng thời, tổ chức và tham gia các cuộc thi, ngày hội, diễn đàn, hoạt động STEM, Tin học trẻ, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng để hỗ trợ hoàn thiện và phát triển.

Bên cạnh đó, CLB sẽ phối hợp với các trường học, tổ công nghệ số cộng đồng và các lực lượng liên quan triển khai những hoạt động phục vụ cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế.

Mỗi năm, CLB xây dựng ít nhất 1 hoạt động hoặc sản phẩm sáng tạo tập thể gắn với nhu cầu của địa phương; tuyên truyền, chia sẻ những mô hình hay, sáng kiến hiệu quả trên các kênh truyền thông của Đoàn xã và các đơn vị liên quan.