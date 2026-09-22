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Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức thi tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

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(GLO)- Tối 21-9, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến phòng, chống tác hại thuốc lá.

Tham gia cuộc thi có 5 đội gồm: Đội sinh viên tình nguyện QNU; Đội thanh niên xung kích; Liên quân Câu lạc bộ Kết nối trẻ và Câu lạc bộ Viết tiếp ước mơ giảng đường; Câu lạc bộ Dấu chân tình nguyện; Câu lạc bộ tình nguyện Những người bạn.

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Phần thi chào hỏi của Câu lạc bộ tình nguyện Những người bạn. Ảnh: Minh Nhật

Mỗi đội thực hiện 3 phần thi chính gồm: chào hỏi, kiến thức, sáng kiến. Ở phần thi chào hỏi, các đội giới thiệu về đơn vị, thành viên, hoạt động Đoàn - Hội, đồng thời truyền tải những thông điệp về tác hại của thuốc lá thông qua các hình thức nghệ thuật sáng tạo.

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Phần thi sáng kiến được các đội thể hiện với nhiều hình thức sáng tạo, gửi gắm thông điệp ý nghĩa. Ảnh: Minh Nhật

Ở phần thi kiến thức, mỗi đội sẽ lựa chọn một bộ câu hỏi gồm 10 câu và trả lời theo hình thức trắc nghiệm; mỗi câu trả lời đúng được tính 5 điểm.

Trong phần thi sáng kiến, các đội sẽ trình bày những sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá và tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên.

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Anh Bùi Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn trao giải nhất cho Câu lạc bộ tình nguyện Những người bạn. Ảnh: Minh Nhật

Kết quả, giải nhất được trao cho Câu lạc bộ tình nguyện Những người bạn; giải nhì được trao cho Đội sinh viên tình nguyện QNU; giải ba được trao cho đội Liên quân Câu lạc bộ Kết nối trẻ và Câu lạc bộ Viết tiếp ước mơ giảng đường.

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