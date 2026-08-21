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Chi đoàn - Chi hội Phụ nữ Công an phường Hoài Nhơn trao 12,5 triệu đồng cho “con đỡ đầu”

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(GLO)- Ngày 19-8, Chi đoàn - Chi hội Phụ nữ Công an phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trưởng thành cho “con đỡ đầu” đối với trường hợp đã đủ 18 tuổi.

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Lãnh đạo Công an phường Hoài Nhơn tặng quà cho em Nguyễn Mai Mai. Ảnh: M.N

Tại chương trình, Chi đoàn - Chi hội Phụ nữ Công an phường Hoài Nhơn phối hợp cùng các đơn vị, nhà hảo tâm trao số tiền 10,5 triệu đồng cho em Nguyễn Mai Mai - tân sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Em Mai được Chi đoàn - Chi hội Phụ nữ Công an phường Hoài Nhơn nhận đỡ đầu từ tháng 7-2025 với mức hỗ trợ 200.000 đồng/tháng. Bên cạnh khoản hỗ trợ định kỳ, em còn được trao tặng nhiều phần quà thiết thực như đồng phục, sách vở và dụng cụ học tập. Được biết, em Mai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ đã mất, hiện đang sống cùng bà ngoại đã già yếu.

Thiếu tá Nguyễn Thị Tường Vi - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an phường Hoài Nhơn cho biết: Đơn vị nhận đỡ đầu em Mai từ tháng 7-2025 đến khi hoàn thành bậc THPT. Vì vậy, đơn vị đã tổ chức lễ trưởng thành, trao thêm khoản hỗ trợ để động viên, tiếp sức em trên chặng đường học tập sắp tới.

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Chi đoàn - Chi hội Phụ nữ Công an phường Hoài Nhơn phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ cho em Nguyễn Mai Mai và Nguyễn Tấn Tài. Ảnh: M.N

Dịp này, Chi đoàn - Chi hội Phụ nữ Công an phường Hoài Nhơn phối hợp với chùa Nghĩa Lâm trao 2 triệu đồng hỗ trợ em Nguyễn Tấn Tài (lớp 9, Trường THCS Hoài Thanh, phường Hoài Nhơn). Em Tài mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống cùng gia đình anh trai. Từ tháng 7-2025, em Tài được Chi đoàn - Chi hội Phụ nữ Công an phường Hoài Nhơn nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 200.000 đồng/tháng.

Thông qua hoạt động, Chi đoàn - Chi hội Phụ nữ Công an phường Hoài Nhơn tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo thêm động lực để các em vững tin học tập và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

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