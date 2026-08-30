Xã Biển Hồ ra mắt “Tuyến đường cờ Tổ quốc” chào mừng Quốc khánh 2-9

Công trình được triển khai trên tuyến đường chính của thôn Nghĩa Hưng 4 với chiều dài hơn 2 km, lắp đặt gần 180 trụ cờ, tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng do các đơn vị đóng góp.
Tại lễ ra mắt, Đoàn xã Biển Hồ phối hợp với Công đoàn - Đoàn Thanh niên BIDV Chi nhánh Gia Lai bàn giao công trình cho thôn Nghĩa Hưng 4 quản lý, sử dụng. Ban Nhân dân thôn có trách nhiệm bảo dưỡng, duy trì hiệu quả tuyến đường cờ; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan trên tuyến đường.
Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2026).