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Xã Biển Hồ ra mắt “Tuyến đường cờ Tổ quốc” chào mừng Quốc khánh 2-9

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(GLO)- Chiều 29-8, Đoàn xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công đoàn - Đoàn Thanh niên BIDV Chi nhánh Gia Lai ra mắt công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại thôn Nghĩa Hưng 4.

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Các đơn vị bàn giao công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” cho thôn Nghĩa Hưng 4. Ảnh: MN

Công trình được triển khai trên tuyến đường chính của thôn Nghĩa Hưng 4 với chiều dài hơn 2 km, lắp đặt gần 180 trụ cờ, tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng do các đơn vị đóng góp.

Tại lễ ra mắt, Đoàn xã Biển Hồ phối hợp với Công đoàn - Đoàn Thanh niên BIDV Chi nhánh Gia Lai bàn giao công trình cho thôn Nghĩa Hưng 4 quản lý, sử dụng. Ban Nhân dân thôn có trách nhiệm bảo dưỡng, duy trì hiệu quả tuyến đường cờ; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan trên tuyến đường.

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Công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân địa phương. Ảnh: MN

Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2026).

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