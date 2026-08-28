Gia Lai ra quân cao điểm bảo đảm ATGT dịp lễ 2-9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường năm 2026

(GLO)- Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và triển khai Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường năm 2026.

Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung đông người và những nơi dự báo lưu lượng phương tiện tăng cao; chủ động điều tiết, phân luồng, xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trọng tâm kiểm soát là các hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, làn đường, phần đường, chở quá số người, quá tải và các lỗi liên quan đến điều kiện an toàn của phương tiện.

Lực lượng CSGT diễu hành trên 1 số tuyến phố trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: N.L

Cùng với đó, lực lượng CSGT triển khai tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ, tập trung kiểm tra điều kiện của người điều khiển, phương tiện và việc chấp hành các quy định trong hoạt động vận tải.

Trong những ngày cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, các tổ công tác duy trì lực lượng trên tuyến, kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân khi xảy ra ùn tắc hoặc phát sinh tình huống phức tạp.

Ngay sau lễ ra quân, các tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai đều có mặt tại các tuyến địa bàn để xử lý giao thông. Trong ảnh CSGT kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên tuyến QL19. Ảnh: N.L

Đối với Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường, lực lượng CSGT phối hợp với các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; vận động phụ huynh không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Tại khu vực trường học, nhất là vào các khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến học sinh, đồng thời phối hợp với nhà trường thông báo những trường hợp vi phạm để cùng giáo dục, phòng ngừa.

CSGT sẽ kiểm soát tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý ngay các vi phạm. Ảnh: N.L

Lực lượng CSGT cũng chủ động nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tụ tập, cổ vũ đua xe, “nẹt pô”, lạng lách, đánh võng và những hành vi gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Qua đợt cao điểm, lực lượng CSGT tập trung kiểm soát từ các tuyến, địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, học sinh nâng cao ý thức chấp hành, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong dịp lễ và những ngày đầu năm học mới.