Gia Lai tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về kinh doanh thuốc lá

(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về thuốc lá, không để hình thành đường dây, ổ nhóm và điểm nóng buôn lậu trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới.

Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang vụ buôn bán, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu quy mô lớn tại phường An Nhơn Nam vào tháng 12-2025. Ảnh: Q.H

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 24-6-2026 của UBND tỉnh.

Công tác phòng - chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả thực hiện.

Các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, rà soát các tuyến, địa bàn, đối tượng, cơ sở kinh doanh và phương thức, thủ đoạn có nguy cơ phát sinh vi phạm. Trong đó, tập trung vào thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá khác theo quy định pháp luật.

Các đơn vị phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc phối hợp xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm, điểm nóng, tụ điểm tập kết, trung chuyển, mua bán và tiêu thụ thuốc lá trái phép.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường nắm tình hình, thu thập thông tin, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm, đối tượng hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán và tàng trữ thuốc lá trái phép.

Đồng thời, tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc có quy mô lớn, tính chất phức tạp, có tổ chức hoặc có dấu hiệu tội phạm theo quy định pháp luật.

Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường thuốc lá. Trọng tâm là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa điểm tập kết, kho hàng, chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng, hộ kinh doanh và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Nội dung kiểm tra tập trung vào thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các hành vi vi phạm khác.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xác minh nguồn hàng, đối tượng, phương thức, thủ đoạn vi phạm và xử lý vụ việc.

Tại khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở và các tuyến, địa bàn có nguy cơ phát sinh hoạt động vận chuyển, buôn lậu thuốc lá qua biên giới.

Chi cục Hải quan khu vực XIV tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải qua cửa khẩu và các địa bàn thuộc phạm vi quản lý; chú trọng phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới, cửa khẩu.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người dân về tác hại của thuốc lá, cùng các quy định pháp luật liên quan.

Cùng với đó, đẩy mạnh cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; vận động người dân không tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá. Người dân được khuyến khích cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm.

Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường có trách nhiệm chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, tăng cường phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc liên quan đến thuốc lá. Đặc biệt, chú trọng các tuyến giao thông, địa bàn giáp ranh, chợ, khu vực kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết và địa điểm có nguy cơ phát sinh hoạt động buôn lậu.

Khi phát hiện vụ việc có số lượng lớn, có tổ chức, đường dây, ổ nhóm, dấu hiệu tội phạm hoặc tính chất phức tạp, nghiêm trọng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kịp thời báo cáo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xem xét, chỉ đạo.