Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, gồm 6 phần, 128 điều (tăng 3 điều so với Luật Xử lý VPHC hiện hành); kế thừa 31 điều, sửa đổi, bổ sung 94 điều (trong đó gộp 2 điều của luật hiện hành thành 1 điều của dự thảo luật), bổ sung mới 4 điều.

Trung tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) tại phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án luật này ngày 14-9. Ảnh: quochoi.vn

So với luật hiện hành, dự thảo luật đã có nhiều sửa đổi, bổ sung như nâng cao thời hiệu xử phạt VPHC tối đa từ 2 năm lên 3 năm và giao Chính phủ quy định chi tiết cho các lĩnh vực.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung đối tượng bị xử lý VPHC, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ; bổ sung trường hợp miễn trách nhiệm về hành vi VPHC.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng quy định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ hơn về một số nội dung trong quy định xử phạt VPHC; cắt giảm một số thủ tục không cần thiết trong quy trình xử phạt; cho phép xử phạt VPHC không lập biên bản đối với các trường hợp VPHC được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Cùng với đó, quy định cụ thể, chi tiết, rõ ràng hơn đối với một số nội dung về thi hành quyết định xử phạt VPHC; giảm mức phạt tiền là điều kiện được hoãn, miễn, giảm nộp phạt nhiều lần.

Bổ sung một số biện pháp cưỡng chế gồm: tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở, bộ phận của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước…

Dự án Luật xử lý VPHC (sửa đổi) đang được lấy ý kiến từ ngày 10-9 đến 30-9 trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (diễn ra vào tháng 10 tới).