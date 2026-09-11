Cựu hiệu trưởng vụ thu 15.000 đồng/tiết dạy thêm nói không tư lợi cá nhân

(GLO)- Chiều 11-9, tại phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Thị Bình, bị cáo tiếp tục phần tự bào chữa, đưa ra nhiều tài liệu, số liệu để phản bác các vấn đề Viện kiểm sát cho rằng cần tiếp tục điều tra.

Sau khoảng 2 giờ tự bào chữa, đối đáp, bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm, tuyên bà và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt không phạm tội, đình chỉ vụ án.

Bà Bình (bên phải) cùng luật sư rời phiên tòa. Ảnh: Thân Hoàng/TTO

Theo bà Bình, mức thu 15.000 đồng/tiết dạy thêm xuất phát từ sự thỏa thuận với phụ huynh, không phải do bà tự quyết định và áp đặt.

Bà trình bày, ngày 29-7-2013, nhà trường họp liên tịch để phổ biến Quyết định 22 và bàn việc tổ chức dạy thêm. Đến ngày 7-9-2013, nhà trường tiếp tục họp với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Theo bà Bình, biên bản cuộc họp ghi nhận nguyên tắc học tự nguyện và mức đóng căn cứ số học sinh đăng ký, nhưng không thể hiện bà ấn định mức thu 15.000 đồng/tiết.

Đến cuộc họp ngày 12-9-2013, giữa 32 giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh, mức thu 15.000 đồng/tiết mới được đại diện cha mẹ học sinh đề xuất.

Cựu hiệu trưởng cũng dẫn thông báo các khoản thu của khối 9 được sử dụng tại các cuộc họp phụ huynh. Theo bà, thông báo có xác nhận của hiệu trưởng và kế toán nhưng không ghi khoản thu học thêm 15.000 đồng/tiết. Từ đó, bà lập luận nếu mình chủ động quyết định và áp đặt mức thu từ trước thì văn bản do mình ký phải thể hiện mức thu này.

Theo bà Bình, tại cuộc họp đại diện cha mẹ học sinh toàn trường, nhà trường đã công khai các quy định liên quan hoạt động dạy thêm, học thêm. Ban đại diện phụ huynh các lớp xác nhận việc lập biên bản thỏa thuận mức thu và viết đơn xin học thêm do phụ huynh thực hiện.

Theo cựu hiệu trưởng, cơ quan tố tụng đã thu thập tài liệu liên quan 3 chủ thể gồm nhà trường, cha mẹ học sinh và ngân sách nhà nước, nhưng chưa có tài liệu chứng minh tài sản của chủ thể nào thực tế bị giảm sút.

Bà dẫn việc nhiều phụ huynh xác nhận đăng ký cho con học, thỏa thuận mức thu và không yêu cầu bồi thường. Theo bà, toàn bộ tiền thu được đều nộp về nhà trường, được sử dụng cho hoạt động dạy thêm và các hoạt động chung; khoản tồn quỹ đã được nộp vào Kho bạc theo yêu cầu của kết luận thanh tra.

Bà Bình cũng cho rằng, hồ sơ đã có sổ sách thu chi, chứng từ, danh sách học, tài liệu về việc chia nhóm, kết luận thanh tra và kết luận giám định của cơ quan chuyên môn về tài chính.

Cựu hiệu trưởng cho biết vụ án đã trải qua 6 lần trả hồ sơ điều tra. Theo bà, nếu tại phiên phúc thẩm vẫn không xác định được bằng chứng khách quan tài sản của ai bị giảm sút, giảm bao nhiêu và do hành vi nào gây ra thì cần xem xét các chứng cứ đã được thu thập thay vì tiếp tục đưa vụ án vào 1 vòng tố tụng mới.

Đối với vấn đề Viện kiểm sát đặt ra về dấu hiệu tư lợi cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tiền dạy thêm, bà Bình đề nghị cơ quan công tố chỉ ra chứng cứ cho thấy số tiền bà được hưởng không đúng với quy định pháp luật liên quan đến tổ chức dạy thêm, học thêm.

Theo bà, bản án sơ thẩm xác định trong hơn 132 triệu đồng bà được hưởng có 60,2 triệu đồng là đúng quy định, còn 71,8 triệu đồng bị xác định hưởng không đúng do không chia nhóm. Vì vậy, bà đặt vấn đề vì sao tại cấp phúc thẩm toàn bộ hơn 132 triệu đồng lại được xem xét về dấu hiệu tư lợi.

Để chứng minh quan điểm không tư lợi, bà Bình dẫn các quy chế chi tiêu nội bộ của Trường THCS Ba Đình các năm 2013, 2014, 2015 do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình cung cấp cho cơ quan điều tra.

Đáng chú ý, bà Bình đọc tại tòa 1 văn bản trả lời người tố giác, theo đó văn bản này nêu không phát hiện dấu hiệu lập quỹ để chi sai quy định hoặc chi tiêu cho mục đích cá nhân; không phát hiện dấu hiệu cá nhân tham ô, vụ lợi, không gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Bà cũng dẫn văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc sử dụng tiền dạy thêm. Theo đó, 70% được trả thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy; 15% chi công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường; 15% hỗ trợ tiền điện, nước, vệ sinh, sửa chữa cơ sở vật chất và phục vụ dạy thêm, học thêm.

Theo bà Bình, nếu tính theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì tỷ lệ chi cho công tác quản lý thực tế là 13,9%, chưa chi hết phần được phép.

Bà đề nghị Hội đồng xét xử kiểm tra các số liệu cùng những tài liệu về quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo tài chính, xét duyệt quyết toán và kết luận thanh tra để xác định có hay không dấu hiệu tư lợi cá nhân.

Kết thúc phần trình bày, bà Bình tiếp tục khẳng định mức thu 15.000 đồng/tiết phù hợp với các quy định mà bà viện dẫn, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm, tuyên bà và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt không phạm tội, đình chỉ vụ án.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Bình bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan việc tổ chức dạy thêm, học thêm và thu 15.000 đồng/tiết/học sinh tại Trường THCS Ba Đình.

Phiên tòa phúc thẩm tiếp tục được Hội đồng xét xử xem xét.