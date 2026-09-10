Chặt cây trước nhà, cây đổ đè chết người đi đường: Ai có thể chịu trách nhiệm, mức phạt ra sao?

(GLO)- Cây xà cừ được thuê chặt trước cổng 1 nhà dân bất ngờ đổ ra đường, đè trúng người đàn ông đang đi xe máy khiến nạn nhân tử vong. Người trực tiếp cưa cây và chủ nhà thuê người chặt cây có thể phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Khoảng 8 giờ 23 phút ngày 9-9, trên tuyến tỉnh lộ 511 (đường 4A), đoạn qua thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ việc 1 cây xà cừ đang được chặt hạ bất ngờ đổ ra đường, khiến 1 người đi xe máy tử vong.

Đốn cây làm ngã ra đường khiến người chạy xe máy thiệt mạng. Ảnh cắt từ clip/TTO

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm trên, anh Nguyễn Quang Thọ (43 tuổi) đang chặt thuê cây xà cừ trước cổng nhà ông N.Q.H. tại số 295 tỉnh lộ 511.

Trong lúc cây đang được cắt và sắp đổ, ông Lê Đình Thành (67 tuổi, trú thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Nam - Bắc đi ngang qua. Bất ngờ, cây xà cừ đổ xuống, đè trúng ông Thành. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Bình, cây xà cừ nói trên là cây đã chết nằm trước nhà dân, không phải cây xanh công cộng. Gia đình ông N.Q.H. đã thuê người về chặt cây. Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (thuộc Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh), cơ quan chức năng cần làm rõ lỗi của người trực tiếp cưa cây cũng như người thuê chặt cây.

Nếu người trực tiếp cưa, chặt cây có hành vi cẩu thả, không bảo đảm an toàn, chẳng hạn không cảnh báo người đi đường, không có biện pháp chằng chống hoặc không tính toán đúng hướng cây đổ, dẫn đến hậu quả chết người, người này có thể bị xem xét về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Theo Điều 128, người phạm tội có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Tuy nhiên, đây mới là khả năng pháp lý được đặt ra. Việc có khởi tố, truy tố hay không còn phụ thuộc kết quả điều tra, đặc biệt là việc xác định hành vi vi phạm, lỗi và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi cưa cây với hậu quả chết người.

Về phía chủ nhà, nếu quá trình điều tra xác định chủ nhà có tham gia chỉ đạo, phối hợp thực hiện hoặc thuê người không có chuyên môn nhưng không đưa ra biện pháp cảnh báo, hướng dẫn phù hợp, dẫn đến tai nạn, người này có thể bị xem xét trách nhiệm tùy theo vai trò và mức độ lỗi.

Trường hợp người cưa cây là người làm thuê cho chủ nhà, vấn đề trách nhiệm bồi thường dân sự cũng cần được xem xét theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Ngoài trách nhiệm hình sự nếu có, người có trách nhiệm còn có thể phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Theo Điều 604 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu, người chiếm hữu hoặc người được giao quản lý cây phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra, trừ các trường hợp pháp luật quy định khác.

Đối với trường hợp tính mạng bị xâm phạm, Điều 591 Bộ luật Dân sự quy định các khoản thiệt hại có thể bao gồm chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người chết có nghĩa vụ cấp dưỡng và khoản bù đắp tổn thất về tinh thần.

Nếu các bên không thỏa thuận được, mức bù đắp tổn thất tinh thần được xác định theo quy định của pháp luật, với mức tối đa được luật quy định là 100 lần mức lương cơ sở.