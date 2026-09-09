Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Ngày 9-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, Hoàng Tạ Minh Cường (Ninh Bình), người được xác định cầm đầu đường dây, khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng.

Ngày 9-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, Hoàng Tạ Minh Cường (Ninh Bình), người được xác định cầm đầu đường dây, khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng.

Ngày 9-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trong đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến quy mô lớn.

Trong số này, Hoàng Tạ Minh Cường (Ninh Bình) được xác định là người cầm đầu.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2024 đến tháng 9-2025, Cường cùng đồng phạm tổ chức cho nhiều người đánh bạc qua mạng nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường nhận từ một người tên Đức (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tài khoản siêu tổng đại lý KU04 thuộc hệ thống cá cược trực tuyến Kubet, có hạn mức 7 triệu điểm, với giá quy đổi 1 điểm là 6.000 đồng.

Một số bị can trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Bộ Công an

Sau đó, Cường chia tài khoản này thành các tài khoản cấp dưới và giao cho nhiều người để tổ chức đánh bạc. Cường quy định giá quy đổi mỗi điểm từ 10.000 đến 100.000 đồng nhằm hưởng khoản chênh lệch.

Cường thuê Ngô Thanh Tùng (Quảng Ninh) quản lý tài khoản, tính toán tiền thắng, thua cá độ và thu hồi tiền cược của người chơi.

Cơ quan công tố xác định Cường giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý tài khoản tổng đại lý, chia tách thành các tài khoản cấp dưới và nâng giá quy đổi điểm để hưởng lợi. Trong quá trình điều tra, Cường khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng.

Đối với các bị can khác, Viện Kiểm sát xác định từ tháng 7-2024 đến tháng 9-2025, những người này tham gia đường dây đánh bạc với số tiền sát phạt từ 15 triệu đồng đến 1,8 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai phù hợp với chứng cứ điện tử, dữ liệu lịch sử cá độ, sao kê tài khoản và các tài liệu, chứng cứ khác.

Theo Đỗ Trung (SGGPO)