Liên quan đến hai đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn vừa bị triệt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 97 bị can.

Ngày 13.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố thêm 12 bị can liên quan đến hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn do Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) triệt phá trước đó. Tính đến nay, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 97 bị can để điều tra về các tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỉ đồng khởi tố 97 bị can

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, PC02 Công an TP.HCM phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đồng phạm có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đường dây này không chỉ hoạt động tại TP.HCM mà còn vươn vòi ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước tính chất tinh vi của băng nhóm này, đầu tháng 6.2026, PC02 đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian khẩn trương thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 29.6, Phòng PC02 đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng cùng công an nhiều địa phương đồng loạt ra quân phá án. Lực lượng chức năng đã tiến hành triệu tập 150 người có liên quan về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm chủ chốt gồm: Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát... đã cúi đầu nhận tội.

Các đối tượng khai nhận đã mua các tài khoản cá độ bóng đá cấp tổng đại lý (master) từ các đối tượng đầu nậu tại Campuchia. Sau đó, chúng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý (agent) và tài khoản thành viên (member) để giao lại cho các "đại lý" cấp dưới và các con bạc tham gia cá độ thông qua trang web Bong88.com.

Kết quả điều tra bước đầu của Công an TP.HCM xác định, tính từ tháng 10.2025 đến khi bị triệt phá, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch ăn thua trong đường dây này ước tính lên đến hơn 3.500 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, được tổ chức, phân cấp điều hành cực kỳ chặt chẽ và có phạm vi hoạt động rộng khắp nhiều tỉnh thành. Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Theo Hoàng Huy - Trần Kha (TNO)