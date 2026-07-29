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'Trùm siêu xe' Phan Công Khanh bị xét xử với tội danh mới

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Sau hơn 3 năm vướng vòng lao lý, ông trùm siêu xe Phan Công Khanh dự kiến sẽ phải hầu tòa vào ngày 28/8.

Phiên tòa được xét xử công khai, do Thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa và diễn ra trong một ngày.

Phan Công Khanh (còn gọi là Khanh "Super"), Giám đốc Công ty K-Super từng rất nổi tiếng và được xem là một trong những ông trùm trong giới kinh doanh siêu xe tại TPHCM.

Theo kế hoạch của TAND TPHCM, Phan Công Khanh cùng các đồng phạm, gồm Huỳnh Xuân Vấn (đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) bị xét xử cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù. Đây là tội danh được Viện KSND TPHCM thay đổi sau quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của TAND TPHCM.

Trước đó, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Mohamach Da Pha bị truy tố về 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đối với bị cáo Huỳnh Xuân Vấn, các cơ quan tố tụng thống nhất xét xử vắng mặt sau khi Cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Theo cáo trạng, Phan Công Khanh là người điều hành showroom chuyên mua bán các dòng siêu xe tại TPHCM. Do kinh doanh thua lỗ, thiếu hụt dòng tiền và áp lực trả nợ, Khanh cùng đồng phạm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua các giao dịch mua bán, ký gửi và mượn xe.

Phan Công Khanh tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA
Phan Công Khanh tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cơ quan tố tụng xác định, tháng 5/2023, nhóm của Khanh đã bàn bạc chiếm đoạt chiếc McLaren trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng được khách hàng gửi tại showroom, sau đó mang cầm cố để vay 3 tỷ đồng.

Khanh và Huỳnh Xuân Vấn còn bị cáo buộc lợi dụng việc được chủ sở hữu giao chiếc Mercedes Brabus G800 nhằm mục đích trưng bày để bán chiếc xe này cho người khác với giá 24,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Ngoài ra, Mohamach Da Pha còn bị cáo buộc mượn một ô tô BMW của người quen rồi mang đi cầm cố lấy tiền, sau đó không hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu.

Theo Viện KSND TPHCM, hành vi của các bị can đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, đồng thời làm suy giảm niềm tin trong hoạt động mua bán, ký gửi các tài sản có giá trị lớn.

Theo Tân Châu (TPO)

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