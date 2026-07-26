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Gia Lai: Xử lý nhiều tài xế vượt đường ngang trái quy định

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NGUYỄN CHƠN

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp tài xế ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Đáng chú ý, các vi phạm xảy ra liên tiếp từ ngày 18 đến 20-7.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm từ ngành đường sắt, Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai xác minh, xử lý theo quy định.

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Cán bộ Trạm CSGT làm việc, lập biên bản với tài xế ô tô vượt đường ngang trái quy định. Ảnh: ĐVCC

Ngày 25-7, Trạm CSGT Tuy Phước tiến hành lập biên bản vi phạm đối với tài xế Diệp Thế H. (SN 1990, trú phường Quy Nhơn Đông) điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-247xx. vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Vi phạm xảy ra lúc 6 giờ 45 phút ngày 20-7, tại đường ngang có cần chắn tự động qua đường sắt Bắc - Nam, tại Km1.122+290 (thuộc xã Vân Canh).

Với lỗi vi phạm này, tài xế bị phạt hành chính với mức từ 18 - 20 triệu đồng, theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP, đồng thời còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

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Tài xế được cho xem lại hình ảnh vi phạm do camera ghi lại. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, lúc 12 giờ 17 phút ngày 19-7, cũng tại vị trí Km1.122+290, đường sắt Bắc - Nam qua xã Vân Canh, tài xế Lê Văn D. (SN 1991, trú xã Bình Khê) điều khiển ô tô đầu kéo 77H-101xx kéo theo rơ-moóc biển số 77R-032xx phạm lỗi tương tự. Tài xế này trình bày phạm lỗi do thiếu chú ý quan sát, không nhận ra đèn đỏ đã bật sáng.

Trong 3 ngày từ 18 đến 20-7, hệ thống camera của ngành đường sắt đã ghi nhận 4 trường hợp phạm lỗi tương tự, tất cả 4 trường hợp đều đã bị Trạm CSGT Tuy Phước lập biên bản. Ngoài các đường ngang trên địa bàn Vân Canh, vi phạm còn được phát hiện ở đường ngang qua địa bàn Tuy Phước Tây.

Xe đầu kéo vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Clip: ĐVCC

Nếu áp dụng mức phạt bình quân 19 triệu đồng cho mỗi trường hợp, 4 tài xế vi phạm sẽ bị phạt tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Quá trình làm việc, các tài xế được cán bộ CSGT chỉ rõ vi phạm, phân tích mức độ nguy hiểm của hành vi và cho ký cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT đề nghị người dân tuân thủ quy định về an toàn giao thông, tuyệt đối không vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và rào chắn dịch chuyển.

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