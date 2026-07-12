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Lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 tài xế xe tải vượt đường ngang sai quy định

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa lập biên bản, xử lý 2 tài xế xe tải vượt đường ngang khi rào chắn đang hạ. Đáng chú ý là các vi phạm xảy ra trong hai ngày 5 và 6-7 được phát hiện bởi hệ thống camera của ngành đường sắt.

Trường hợp thứ nhất xảy ra lúc 11 giờ 49 phút ngày 5-7, tại Km 1.007+950 tuyến đường sắt Bắc-Nam qua phường Hoài Nhơn. Thời điểm này, ô tô tải biển số 77H-012xx đã vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển.

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Xe tải chở gỗ cồng kềnh vượt đường ngang khi rào chắn đường sắt đang hạ. Ảnh chụp màn hình

Kết quả xác minh cho thấy người điều khiển phương tiện là N.C.T. (SN 1980, trú phường Hoài Nhơn Đông). Qua làm việc, tài xế T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, nguyên nhân do nôn nóng.

Trường hợp thứ hai xảy ra lúc 9 giờ 56 phút ngày 6-7, tại Km 1.102+200 đường sắt Bắc-Nam qua xã Tuy Phước Tây, ô tô tải vi phạm mang biển số 77H-31xx. Người điều khiển phương tiện vi phạm là V.M.C. (SN 1981, trú xã Tuy Phước Tây).

Hai xe tải vượt đường ngang khi rào chắn đang hạ. Clip: Cục Cảnh sát giao thông

Ngày 10-7, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh) đã làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên. Hai tài xế bị xử phạt theo Nghị định số 81/2026/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 18-20 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn từ 1-3 tháng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi đến khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt, phải tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và rào chắn; không cố tình vượt khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc rào chắn đang dịch chuyển vì chỉ một hành động chủ quan, nôn nóng cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

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