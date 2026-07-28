Bắt quả tang nhóm đối tượng trộm cắp cáp điện ngầm tại xã Cát Tiến

(GLO)- Khoảng 3 giờ ngày 27-7, tại khu tái định cư thuộc thôn Thái Phi (xã Cát Tiến), lực lượng Công an xã đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (SN 1992) và Nguyễn Trường Việt (SN 2000, cùng trú tại thôn Phong An, xã Phù Cát) cùng tang vật vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận: Khoảng 22 giờ ngày 26-7-2026, Thịnh gọi điện thuê cháu của mình là Việt điều khiển xe taxi BKS 81H-084.92 chở đi trộm cắp, đồng thời mang theo kìm cộng lực, xẻng, xà beng, dao rọc giấy và dây dù.

2 đối tượng cùng tang vật tại hiện trường vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm.

Đến vị trí trên, Thịnh dùng xẻng, xà beng đào đất tại 2 tủ điện rồi dùng kìm cắt đứt đoạn cáp điện ngầm. Để đưa dây cáp lên mặt đất, Thịnh nối dây dù vào đuôi xe ô tô do Việt lái để kéo cáp lên, sau đó dùng kìm cắt thành 14 đoạn nhỏ với tổng chiều dài khoảng 62m.

Đến khoảng 3 giờ ngày 27-7, khi các đối tượng đang thu gom cáp điện và công cụ lên xe ô tô để tẩu thoát thì bị Công an xã Cát Tiến phát hiện. Đối tượng Việt nhanh chóng lái xe bỏ chạy, còn Thịnh bị bắt giữ tại chỗ. Qua truy xét cấp tốc, Công an xã Cát Tiến đã đưa Việt về trụ sở làm việc, đồng thời tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật.

Tang vật và các dụng cụ đối tượng dùng để trộm cắp.

Theo cơ quan chức năng, số dây cáp điện bị cắt trộm có trị giá ước tính khoảng 86,4 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an xã Cát Tiến tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ để đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.