Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình xây dựng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUÝ HIỀN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình đang thi công, gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn, Công an phường Tam Quan đã tăng cường tuần tra, mật phục nhằm phát hiện và truy bắt các đối tượng liên quan. Khoảng 1 giờ ngày 6/2, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường 3 Tháng 2 (phường Tam Quan), tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59T1-215.24, chở theo một bao tải lớn, di chuyển vào một cơ sở thu mua phế liệu tại khu phố 8, phường Tam Quan.

glo-trom-cap-dong-5.jpg
Các đối tượng Ngô Văn Quí, Nguyễn Văn Bình và Phạm Minh Dủ.

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng công an tiến hành kiểm tra và xác định người điều khiển xe là Ngô Văn Quí (sinh năm 1996) và người ngồi sau là Phạm Minh Dủ (sinh năm 1994), cùng trú tại xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi. Kiểm tra bao tải, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có dây cáp điện đường kính khoảng 2,5 cm, trọng lượng khoảng 51 kg.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận số dây cáp trên vừa được cắt trộm tại công trình đường tránh khu phố 8, phường Tam Quan, đang trên đường mang đi bán lấy tiền tiêu xài thì bị phát hiện. Đáng chú ý, trên xe mô tô còn có các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Phạm Minh Dủ khai nhận bản thân nghiện ma túy và số dụng cụ trên dùng cho việc sử dụng ma túy.

glo-trom-cap-dong-6.jpg
Tang vật vụ trộm.

Mở rộng điều tra, Dủ và Quí khai nhận từ đầu tháng 1/2026 đến nay đã cùng Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1985, trú tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện tại khu vực đường tránh Quốc lộ 1A, sau đó đem bán cho một tiệm phế liệu tên Vân tại khu phố 8, phường Tam Quan. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Tam Quan đã tiến hành truy xét và bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Bình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lãnh 3 năm 6 tháng tù vì trộm cắp dây cáp điện

Lãnh 3 năm 6 tháng tù vì trộm cắp dây cáp điện

(GLO)- Chiều 20-3, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu V) phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự khu vực 53 tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Trung Thành (trú tại thôn 8, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

Siết chặt kiểm soát giao thông dịp cận Tết

Gia Lai siết chặt kiểm soát giao thông trong thời điểm giáp Tết

Pháp luật

(GLO)- Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng mạnh khiến lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến giao thông gia tăng. Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát phù hợp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

null