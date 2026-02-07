Gia Lai: Bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình xây dựng

(GLO)- Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình đang thi công, gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn, Công an phường Tam Quan đã tăng cường tuần tra, mật phục nhằm phát hiện và truy bắt các đối tượng liên quan. Khoảng 1 giờ ngày 6/2, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường 3 Tháng 2 (phường Tam Quan), tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59T1-215.24, chở theo một bao tải lớn, di chuyển vào một cơ sở thu mua phế liệu tại khu phố 8, phường Tam Quan.

Các đối tượng Ngô Văn Quí, Nguyễn Văn Bình và Phạm Minh Dủ.

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng công an tiến hành kiểm tra và xác định người điều khiển xe là Ngô Văn Quí (sinh năm 1996) và người ngồi sau là Phạm Minh Dủ (sinh năm 1994), cùng trú tại xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi. Kiểm tra bao tải, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có dây cáp điện đường kính khoảng 2,5 cm, trọng lượng khoảng 51 kg.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận số dây cáp trên vừa được cắt trộm tại công trình đường tránh khu phố 8, phường Tam Quan, đang trên đường mang đi bán lấy tiền tiêu xài thì bị phát hiện. Đáng chú ý, trên xe mô tô còn có các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Phạm Minh Dủ khai nhận bản thân nghiện ma túy và số dụng cụ trên dùng cho việc sử dụng ma túy.

Tang vật vụ trộm.

Mở rộng điều tra, Dủ và Quí khai nhận từ đầu tháng 1/2026 đến nay đã cùng Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1985, trú tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện tại khu vực đường tránh Quốc lộ 1A, sau đó đem bán cho một tiệm phế liệu tên Vân tại khu phố 8, phường Tam Quan. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Tam Quan đã tiến hành truy xét và bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Bình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.