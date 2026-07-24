Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÁ AN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 24-7, Công an xã Ayun phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy cho 600 phạm nhân tại Phân trại số 2. Đây là buổi cuối, khép lại đợt tuyên truyền với khoảng 3.900 phạm nhân được tham gia.

Tại các buổi tuyên truyền, phạm nhân được phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; các quy định pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người đang chấp hành án; đồng thời được thông tin về những điều kiện, quy định phục vụ quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

glo-gia-trung.jpg
3.900 phạm nhân tại các phân trại của Trại giam Gia Trung được nghe phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy. Ảnh: Bá An

Đợt tuyên truyền được triển khai từ ngày 20-7 theo chương trình phối hợp giữa Công an xã Ayun và Trại giam Gia Trung. Sau 5 buổi tổ chức tại 5 phân trại đã có 3.900 phạm nhân được tiếp thu.

Thông qua đợt tuyên truyền, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của phạm nhân tiếp tục được nâng cao, góp phần phục vụ công tác quản lý, giáo dục tại cơ sở giam giữ và tạo điều kiện thuận lợi để người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Tin tức

Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã trực tiếp nhập lậu kim cương rồi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lời bất chính.

Chính sách nhân văn mở lối hoàn lương

Nghị định 170: Chính sách nhân văn mở lối hoàn lương

Pháp luật

(GLO)- Nghị định số 170/2026/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026) có nhiều điểm mới về giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành án.

Vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, xử lý

Vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, làm rõ

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp Trường Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Tin tức

(GLO)- Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15-7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can.

null