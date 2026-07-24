3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

(GLO)- Sáng 24-7, Công an xã Ayun phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy cho 600 phạm nhân tại Phân trại số 2. Đây là buổi cuối, khép lại đợt tuyên truyền với khoảng 3.900 phạm nhân được tham gia.

Tại các buổi tuyên truyền, phạm nhân được phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; các quy định pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người đang chấp hành án; đồng thời được thông tin về những điều kiện, quy định phục vụ quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

3.900 phạm nhân tại các phân trại của Trại giam Gia Trung được nghe phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy. Ảnh: Bá An

Đợt tuyên truyền được triển khai từ ngày 20-7 theo chương trình phối hợp giữa Công an xã Ayun và Trại giam Gia Trung. Sau 5 buổi tổ chức tại 5 phân trại đã có 3.900 phạm nhân được tiếp thu.

Thông qua đợt tuyên truyền, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của phạm nhân tiếp tục được nâng cao, góp phần phục vụ công tác quản lý, giáo dục tại cơ sở giam giữ và tạo điều kiện thuận lợi để người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm.