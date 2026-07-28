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Gia Lai: Xử phạt nhiều trang trại chăn nuôi heo vi phạm về môi trường

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TRỌNG LỢI

(GLO)- Ngày 27-7, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 145 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nông nghiệp Hùng Minh (chủ trang trại chăn nuôi heo thịt tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai).

Theo quyết định, Công ty TNHH Nông nghiệp Hùng Minh có 3 hành vi vi phạm: Hệ thống xử lý nước thải thiếu hạng mục bể điều hòa, bể khử trùng, bồn lọc áp lực; không có kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường - bùn thải; báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2025 không đúng, không đầy đủ.

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Sở Nông nghiệp và Môi trường xử phạt một doanh nghiệp chăn nuôi do vi phạm về bảo vệ môi trường. Ảnh: Trọng Lợi

Đáng chú ý, hành vi thứ nhất bị áp dụng tình tiết tăng nặng do tái phạm. Trước đó, Công ty từng bị UBND xã Ia Hrung xử phạt về cùng hành vi này theo Quyết định số 785/QĐ-XPHC ngày 30-10-2025.

Được biết, từ ngày 29-6 đến 27-7, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xử phạt 4 doanh nghiệp chăn nuôi heo khác trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 565 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH chăn nuôi Minh Thiện (chủ trang trại chăn nuôi heo thịt Minh Thiện 3 tại xã Kông Bơ La, trụ sở tại 26-28 Phan Đình Giót, phường Pleiku) bị xử phạt 170 triệu đồng; Công ty TNHH Agrifarm Gia Lai (chủ trang trại chăn nuôi heo nái Thanh Xuân tại xã Kông Chro, trụ sở tại làng Ya Ma - Hòa Bình, xã Kông Chro) bị xử phạt 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần Chăn nuôi TMC (chủ trang trại chăn nuôi heo TMC tại xã Kông Chro) bị phạt 170 triệu đồng; Công ty TNHH Hòa Phát Bốn (chủ trang trại chăn nuôi heo Hòa Phát Bốn tại xã Ia Lâu, trụ sở tại làng Tu, xã Ia Lâu) bị phạt 125 triệu đồng.

Hành vi vi phạm của các trang trại chăn nuôi nói trên chủ yếu liên quan đến việc chưa hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, thiếu hệ thống xử lý nước thải, mùi hôi, không ký hợp đồng xử lý chất thải rắn theo quy định.

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