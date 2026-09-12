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Gia Lai: Khởi tố đối tượng dùng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

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ĐỨC MINH
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(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 (tỉnh Gia Lai) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Lâm (SN 1977, trú thôn Phước Thiện, xã Phù Mỹ Tây) là đối tượng đã sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Đối tượng Lâm bị bắt giữ để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

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Thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối tượng Nguyễn Thành Lâm. Ảnh: N.T

Theo điều tra ban đầu, trong 2 năm 2024-2025, Lâm đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó nhận làm sổ đỏ theo yêu cầu của một số người dân ở xã Phù Mỹ Bắc.

Đối tượng sau đó đặt hàng làm các sổ đỏ giả qua mạng để giao cho nạn nhân, qua đó chiếm đoạt 40 triệu đồng của các bị hại.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định hành vi của Lâm có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 và tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10-9, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối tượng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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