Tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chống khai thác IUU cho ngư dân Tam Quan

(GLO)- Ngày 10-9, tại Cảng cá Tam Quan, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, bà con ngư dân được thông tin về ranh giới các vùng biển được phép khai thác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế; quy định của các quốc gia có vùng biển giáp ranh; các hành vi vi phạm và hình thức xử lý theo quy định.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: Thanh Bình

Bên cạnh đó, báo cáo viên còn hướng dẫn ngư dân nắm rõ các loại giấy tờ, chứng chỉ bắt buộc đối với từng nhóm tàu cá; quy định về đánh dấu tàu cá; phạm vi khai thác thủy sản theo 3 vùng gồm vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi. Những quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình (VMS), trách nhiệm duy trì hoạt động của thiết bị và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm cũng được phổ biến cụ thể.

Nội dung tuyên truyền đồng thời tập trung vào Luật Biển Việt Nam năm 2012 và các quy định về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Báo cáo viên cập nhật tình hình tàu cá của địa phương, thông tin về công tác bảo hộ công dân khi ngư dân gặp sự cố trên biển hoặc bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ; hướng dẫn một số kỹ năng xử lý tình huống tai nạn, sự cố trên biển và cách quét mã QR để tra cứu nhanh thông tin pháp luật.

Hướng dẫn ngư dân quét mã QR để tra cứu thông tin và tố giác tội phạm khi hành nghề trên biển. Ảnh: Thanh Bình

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và 2 phần quà cho các thuyền viên trên những tàu cá đang neo đậu tại Cảng cá Tam Quan.