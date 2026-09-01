Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương khắc phục tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Động thái này nhằm thực hiện Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5 về IUU, cùng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Hội nghị phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì tại Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 12-8-2026 khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai, quán triệt nguyên tắc "rà soát đến đâu, lập danh sách đến đó, giao trách nhiệm đến đó, xử lý đến cùng", bảo đảm từng tàu cá rõ trạng thái, rõ người quản lý và rõ trách nhiệm.

Về nhiệm vụ cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo IUU tỉnh - được giao chỉ đạo Chi cục Thủy sản duy trì trực ban giám sát tàu cá, rà soát dữ liệu VNFishbase, xử lý tàu mất kết nối, hoàn thiện hồ sơ giải bản, xóa đăng ký đối với tàu không còn hoạt động.

Việc cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác qua hệ thống truy xuất nguồn gốc khai thác điện tử (eCDT) được áp dụng từ ngày 1-9-2026; các Ban quản lý cảng cá phải rà soát 100% hồ sơ tàu xuất, nhập bến từ ngày 1-3-2026 đến nay và hoàn tất cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản 100% trên eCDT.

Chủ tàu cá (bên trái) sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử. Ảnh: TL

Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao tăng cường tuần tra, xử lý dứt điểm các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) từ năm 2024 đến nay trước ngày 15-9-2026. Đồng thời, chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các cảng cá đối soát dữ liệu tàu cá xuất bến, nhập bến trên eCDT kể từ ngày 15-7-2026 và duy trì định kỳ vào 15 giờ thứ sáu hàng tuần.

Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp xác minh nhân thân chủ tàu; điều tra các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

UBND các xã, phường ven biển phải rà soát, phân loại tàu cá chưa cập nhật eCDT, lập danh sách và quản lý chặt tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép), bảo đảm không để các tàu này ra khơi; đồng thời khẩn trương công bố bến cá tạm thời, thành lập Tổ quản lý bến cá tạm thời từ ngày 5-9-2026 và hướng dẫn 100% chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt, sử dụng eCDT trước ngày 5-9-2026.

Các Ban quản lý cảng cá phải rà soát 100% lượt tàu xuất, nhập bến, sản lượng qua cảng và hồ sơ trên eCDT từ ngày 1-3-2026 đến nay; không xác nhận, hợp thức hóa hồ sơ khi thông tin chưa đầy đủ hoặc còn mâu thuẫn.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu để tàu thuộc diện quản lý xuất bến trái quy định. Ảnh: TL