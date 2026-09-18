Phấn đấu tăng doanh số qua kênh thương mại điện tử nhóm sản phẩm ưu tiên từ 15-20%/năm

(GLO)- Ngày 15-9-2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3952/QĐ-UBND thực hiện Kế hoạch tổng thể ứng dụng thương mại điện tử tại khu vực biên giới, miền núi tỉnh Gia Lai giai đoạn 2027-2030, nhằm hướng đến mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hẹp khoảng cách số tại các vùng, miền của tỉnh.

Các chủ thể OCOP sẽ được ưu tiên hỗ trợ livestream bán hàng trên nền tảng số. Ảnh: Vũ Thảo

Việc triển khai sẽ tập trung vào các nội dung như đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức cho cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân về tầm quan trọng của thương mại điện tử (TMĐT) trong phát triển kinh tế số và giảm nghèo bền vững. Lồng ghép mục tiêu TMĐT với triển khai đề án, nhiệm vụ, nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia và Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh.

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ bưu chính, logistics và kinh doanh sàn TMĐT đầu tư mở rộng hạ tầng, dịch vụ (kho lạnh, dịch vụ logistics bảo quản chuyên dụng) tới các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tháo gỡ điểm nghẽn về logistics và chi phí vận chuyển nông sản vùng biên giới, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát (Viettel Post, VN Post...) xây dựng chính sách ưu đãi cước vận chuyển đối với sản phẩm OCOP, nông sản vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bên cạnh đó, nghiên cứu hình thành các Điểm tập kết nông sản/Kho bảo quản số liên xã nhằm giảm thiểu tỷ lệ hư hỏng và hạ giá thành sản phẩm khi giao dịch trực tuyến. Hỗ trợ đưa 100% sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực của xã biên giới, miền núi lên các sàn TMĐT trong nước và ít nhất 50% hộ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp khu vực biên giới được tập huấn kỹ năng về TMĐT…

Mục tiêu đến năm 2030, doanh số bán lẻ qua kênh TMĐT tại các địa phương khu vực biên giới, miền núi khó khăn và đặc biệt khó khăn đạt từ 3-8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh.

Đối với nhóm sản phẩm ưu tiên như cà phê, hồ tiêu, mắc ca, chanh dây, tổ yến, dược liệu và sản phẩm OCOP, doanh số bán hàng qua TMĐT phấn đấu tăng bình quân 15-20%/năm; tối thiểu 60% hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn biên giới được hỗ trợ bán hàng trực tuyến; tối thiểu 40% chủ thể phát sinh đơn hàng và doanh thu ổn định qua TMĐT theo năm; tối thiểu 70% sản phẩm ưu tiên, sản phẩm OCOP vùng biên giới, miền núi được chuẩn hóa hồ sơ số.

Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu tối thiểu 50% điểm hỗ trợ TMĐT cấp xã, phường/cụm xã, phường được kết nối với doanh nghiệp bưu chính, logistics, sàn TMĐT; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch TMĐT đạt khoảng 50%.

Về hạ tầng, liên kết vùng và nguồn nhân lực, tỉnh phấn đấu tối thiểu 60% địa bàn xã, phường khu vực biên giới, miền núi thành lập các Điểm hỗ trợ TMĐT; tập huấn tối thiểu 2.000 lượt người về kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream…