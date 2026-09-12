Gia Lai: 120 tàu cá phải nhanh chóng rời vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới

(GLO)- Theo Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), 120 tàu cá của tỉnh Gia Lai đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới. Lực lượng chức năng đang khẩn trương liên lạc, kêu gọi ngư dân di chuyển tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động phòng tránh thời tiết xấu trên biển.

120 tàu cá nói trên thuộc các xã, phường: Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Đề Gi, Cát Tiến, An Lương, Phù Mỹ Đông, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam và Tam Quan.

Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương liên lạc, kêu gọi và hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng nhanh chóng đưa tàu ra khỏi khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới; đồng thời chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.

Nguồn ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ vị trí của từng tàu cá, duy trì thông tin liên lạc với ngư dân trên biển, kịp thời cảnh báo khi áp thấp nhiệt đới có diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lúc 14 giờ ngày 12 -9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6°N; 110,3°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam và cách TP. Đà Nẵng khoảng 230 km về phía Đông Nam. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4m, biển động.

Cơ quan chức năng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió lớn và sóng cao. Ngư dân cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, giữ liên lạc với cơ quan chức năng và chủ động di chuyển khỏi vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn.