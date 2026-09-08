Đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, làm việc với chủ đầu tư, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấm dứt, thu hồi chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc (phường Quy Nhơn Bắc).

Thời hạn hoàn thành công việc này trước ngày 15-9-2026.

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc do Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định và công ty con là Công ty TNHH MTV Phú Tài Lộc làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 4.711 m², gồm 1 khối nhà chung cư cao 23 tầng với 273 căn nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở thương mại. Tổng vốn đầu tư dự án là 358 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21-8-2026, Báo Gia Lai điện tử có bài "Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc bị phạt 85 triệu đồng vì chậm tiến độ", phản ánh dự án dù tổ chức lễ khởi công từ đầu năm 2026 và từng bị Sở Tài chính xử phạt hành chính 85 triệu đồng do không thực hiện đúng tiến độ đầu tư, nhưng vẫn trong tình trạng "án binh bất động".

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc (phường Quy Nhơn Bắc) vẫn "án binh bất động" và đứng trước nguy cơ bị thu hồi. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với Dự án nhà ở xã hội tại khu đất phường Bồng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tập trung đầy đủ nguồn lực về nhân lực, tài chính, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành 178 căn theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND phường Bồng Sơn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Trường hợp chủ đầu tư thi công chậm, cầm chừng hoặc dừng thi công, Sở Xây dựng xử lý theo thẩm quyền, đồng thời đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hợp đồng dự án theo quy định.

Đối với việc triển khai các dự án nhà ở xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh.