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Trao chứng nhận VietGAP cho 2 hộ sản xuất trên địa bàn xã Ia Hrung

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THÚY DIỆN THÚY DIỆN
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(GLO)- Chiều 28-9, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Kinh tế xã Ia Hrung tổ chức trao giấy chứng nhận VietGAP cho 2 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

2 hộ được cấp chứng nhận VietGAP gồm ông Võ Hoàn Hảo (trú thôn Hương Bình, sản xuất nho trên diện tích 1,2 ha) và ông Nguyễn Duy Hạnh (trú làng Yang, sản xuất sầu riêng trên diện tích 5 ha).

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Đại diện Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH và CN tỉnh Gia Lai và đại diện Phòng Kinh tế xã Ia Hrung trao giấy chứng nhận VietGAP cho 2 hộ dân. Ảnh: R'Piên

Đây là kết quả sau quá trình được hướng dẫn, hoàn thiện quy trình và đánh giá theo các yêu cầu của tiêu chuẩn VietGAP. Việc áp dụng VietGAP góp phần nâng cao chất lượng nông sản, kiểm soát các yếu tố trong quá trình sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Qua đó từng bước hình thành phương thức sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đại diện Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để phát huy hiệu quả các mô hình tiêu chuẩn VietGAP, từng bước nhân rộng phương thức sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

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