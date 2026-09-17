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Bình Khê tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 16-9, tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Thượng Giang, Phòng Kinh tế xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tây Sơn tổ chức lớp tập huấn lần 2 thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng về chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn xã.

Tham gia lớp tập huấn, tổ trưởng tổ cộng đồng cùng 15 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo của dự án được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và quản lý bò sinh sản, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

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Lớp tập huấn giúp các hộ dân Bình Khê nâng cao kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng bò sinh sản. Ảnh: Úc Ly

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng về chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn xã Bình Khê được triển khai trong 18 tháng (từ tháng 11-2025 đến tháng 4-2027).

Dự án có nguồn vốn thuộc Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.

Theo đó, dự án hỗ trợ 30 con bò giống cho 15 hộ, bình quân 2 con/hộ. Tổng kinh phí thực hiện trên 794 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 473 triệu đồng, các hộ tham gia đối ứng trên 321 triệu đồng.

Thông qua tập huấn và hỗ trợ con giống, dự án góp phần tạo tư liệu sản xuất, giúp các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo từng bước ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập.

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