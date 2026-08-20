(GLO)- Từ ngày 20-8, Nghị định số 268/2026/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định số 83/2018/NĐ-CP. Đáng chú ý, một số mô hình khuyến nông được Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% tổng chi phí xây dựng mô hình.

Theo quy định mới, các mô hình triển khai tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; khu vực biên giới, hải đảo; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hoặc địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, dịch hại theo công bố của cơ quan có thẩm quyền, trong thời hạn không quá 3 năm, được hỗ trợ tối đa 100% tổng chi phí xây dựng mô hình.

Từ 20-8, nhiều mô hình khuyến nông được hỗ trợ tới 100% chi phí. Ảnh: Phương Vi

Trong khi đó, đối với mô hình triển khai tại các địa bàn khác, mức hỗ trợ tối đa là 50% tổng chi phí xây dựng mô hình.

Ngoài khoản hỗ trợ xây dựng mô hình, Nhà nước còn hỗ trợ 100% chi phí triển khai mô hình; đồng thời hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn, đào tạo nhằm giúp sản phẩm của mô hình được cấp chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc hoặc chỉ dẫn địa lý. Kinh phí triển khai, tập huấn và người chỉ đạo kỹ thuật xây dựng mô hình cũng được hỗ trợ tối đa 100%.

Một điểm đáng chú ý khác là chính sách đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng khuyến nông. Người tham gia được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại và nơi ở. Chính sách cũng ưu tiên đào tạo, tập huấn cho cán bộ khuyến nông cơ sở, khuyến nông cộng đồng, phụ nữ và người dân tộc thiểu số.

Đối với việc nhân rộng mô hình, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% chi phí thông tin, truyền thông, hội nghị, hội thảo, tham quan học tập và phổ biến mô hình. Riêng chi phí giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để nhân rộng mô hình được hỗ trợ tối đa bằng 60% chi phí xây dựng mô hình theo quy định.

Nghị định 268/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 1-7-2026 và có hiệu lực từ ngày 20-8-2026 thay thế chính sách khuyến nông được thực hiện theo Nghị định 83/2018/NĐ-CP.