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Gia Lai tìm mô hình nông lâm kết hợp phù hợp

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TRẦN THÚY
HỮU NỞ
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(GLO)- Ngày 8-9, tại xã Kbang, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai (Dự án GLAD) tổ chức hội thảo “Phát triển các mô hình nông lâm kết hợp: Thực trạng, bài học kinh nghiệm và hướng đi cho tỉnh Gia Lai”.

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Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hữu Nở

Dự án GLAD do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện.

Hơn 60 đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Gia Lai; đại diện UBND các xã Ia Grai, Đak Rong, Ia Rsai, Phú Thiện, Chư Sê, Ia Pia, Kbang, Krong và Ia Pa tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng, kinh nghiệm phát triển mô hình nông lâm kết hợp tại Tây Nguyên; kỹ thuật bố trí cây trồng đa tầng; xây dựng chuỗi giá trị và kết nối thị trường.

Các đại biểu cũng thảo luận, đánh giá tính khả thi của một số mô hình nông - lâm - sinh thái tại các địa bàn thuộc Dự án GLAD. Theo đánh giá tại hội thảo, Gia Lai đã hình thành một số mô hình nông lâm kết hợp từ thực tiễn sản xuất hoặc thông qua các chương trình hỗ trợ. Tuy nhiên, việc đánh giá toàn diện hiệu quả kinh tế, xã hội, khả năng thích ứng với điều kiện sinh thái và nhân rộng các mô hình vẫn còn hạn chế.

Dự án GLAD được triển khai trong giai đoạn 2025-2035 tại 70 xã phía Tây tỉnh Gia Lai, hướng tới phát triển các mô hình nông lâm kết hợp trên đất nông hộ, phục hồi cảnh quan và cải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Thông qua hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia và đại diện địa phương trao đổi kinh nghiệm, tham vấn giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự án GLAD hướng tới lựa chọn, phát triển các mô hình nông lâm kết hợp có tiềm năng, góp phần phục hồi hệ sinh thái, cải thiện sinh kế, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại Gia Lai.

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