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Hoài Nhơn định hướng phát triển vùng trồng dừa và cây dược liệu

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Ngày 30-9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn làm việc với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ về lựa chọn giống dừa, quy hoạch vùng trồng dừa và định hướng phát triển vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo phường Hoài Nhơn và Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tập trung phân tích điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và hiện trạng sản xuất; trao đổi về lựa chọn giống dừa phù hợp, định hướng vùng trồng dừa, vùng trồng cây dược liệu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị nông sản, phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Dừa là cây trồng truyền thống, gắn với đời sống và sinh kế của người dân Hoài Nhơn. Hiện phường có khoảng 724 ha dừa, trong đó có 381 cây dừa đạt chuẩn cấp giống. Cùng với vùng nguyên liệu tại địa phương, các khu vực lân cận cũng có diện tích dừa khá lớn, tạo điều kiện hình thành vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến và nâng cao giá trị cây dừa.

Các nội dung thảo luận tại buổi làm việc cũng nhấn mạnh tiềm năng phát triển vùng cây dược liệu. Sau buổi làm việc, đại diện lãnh đạo phường Hoài Nhơn và Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ đã khảo sát thực tế tại một số khu vực trên địa bàn, đánh giá điều kiện đất đai, nguồn nước và khả năng bố trí vùng sản xuất.

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Lãnh đạo phường Hoài Nhơn và Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ khảo sát thực tế tại khu vực hồ Ông Trĩ, tổ dân phố Ngọc Sơn. Ảnh: ĐVCC

Kết quả làm việc và khảo sát thực tế là cơ sở để phường Hoài Nhơn tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp nghiên cứu phương án phát triển phù hợp; hướng tới hình thành vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

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