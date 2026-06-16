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Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đập dâng Cây Dừa

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(GLO)- Ngày 16-6, ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai - cho biết: Đến nay, dự án đập dâng Cây Dừa tại xã Tuy Phước đã thi công đạt khoảng 43% giá trị hợp đồng.

Dự án đập dâng Cây Dừa có mức đầu tư với 58 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Công trình này thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ và cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

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Nhà thầu đang tập trung thi công hạng mục thân đập. Ảnh: Trọng Lợi

Theo thiết kế, công trình được xây dựng mới cách đập hiện trạng khoảng 70 m về phía thượng lưu, với tổng chiều rộng thoát lũ 52 m. Đập có kết cấu bê tông cốt thép, gồm 6 cửa van rộng 8 m/cửa và 1 khoang tràn tự do rộng 4 m phía bờ tả. Trên đập bố trí cầu công tác kết hợp giao thông nông thôn, hệ thống cửa van bằng inox SUS304 vận hành bằng tời điện.

Ngoài hạng mục đập dâng, dự án còn xây dựng hệ thống kè bảo vệ thượng, hạ lưu gồm tuyến kè bờ tả dài 302,9 m và tuyến kè bờ hữu dài 116,5 m; đồng thời, xây dựng các tuyến kênh tưới kết nối với hệ thống hiện trạng nhằm nâng cao hiệu quả cấp nước phục vụ sản xuất.

Khi hoàn thành, cùng với các đập dâng Phú Hòa, Phú Xuân và Lạc Trường, công trình sẽ bảo đảm nguồn nước tưới ổn định cho khoảng 850 ha đất nông nghiệp trên địa bàn xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông.

Dự án cũng góp phần cải thiện điều kiện vận hành hệ thống thủy lợi, hạn chế ngập úng khu vực thượng lưu, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản trong vùng dự án; đồng thời, phục vụ nhu cầu giao thông nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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Nhà thầu huy động nhân công, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Trọng Lợi

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện hợp đồng thi công là 12 tháng, tính từ tháng 2-2026. Hiện chủ đầu tư đang đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra.

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