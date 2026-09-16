Phối hợp giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn

Theo nội dung ký kết, chương trình “Tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai” hướng đến tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động và giám sát; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh.

Theo đó, các nội dung phối hợp tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức về chất lượng, ATTP đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản; hướng dẫn, vận động và hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh bảo đảm chất lượng, ATTP, chú trọng sản phẩm chủ lực, đặc sản, OCOP; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn; tăng cường giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Mỗi tổ chức Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ phấn đấu có ít nhất 1 mô hình sản xuất nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn; mỗi Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường xây dựng ít nhất 1 mô hình “Giám sát cộng đồng” về ATTP; 100% cán bộ, hội viên nòng cốt tham gia chương trình được tuyên truyền, tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng về ATTP và giám sát cộng đồng; 100% hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ có thành viên là hội viên nông dân, phụ nữ ký cam kết bảo đảm ATTP…

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thực hiện ký kết. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Tố Trân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh: Đảm bảo ATTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp, gắn liền với quá trình tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Bảo đảm ATTP góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản; tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Để chương trình được thực hiện hiệu quả, thiết thực, đi vào cuộc sống, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Sở, các sở, ngành, địa phương và các tổ chức Hội khẩn trương cụ thể hóa chương trình phối hợp thành kế hoạch triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và kết quả cần đạt được để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Cùng với đó, các đơn vị cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực; tăng cường giám sát cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện, phản ánh hành vi vi phạm; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, từng bước hình thành văn hóa sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, nâng cao ý thức và trách nhiệm trong bảo đảm ATTP.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân, phụ nữ áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, thực hành sản xuất tốt; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, chất lượng; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm sản của tỉnh.