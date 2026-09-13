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eTax Mobile cập nhật phiên bản mới, thêm Chatbot AI

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, Bộ Tài chính)

(GLO)- Cục Thuế đã triển khai phiên bản eTax Mobile 3.4.2 với nhiều thay đổi về giao diện và chức năng, trong đó bổ sung tiện ích tra cứu, phản hồi nghĩa vụ thuế và Chatbot AI, giúp người nộp thuế thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế.

Phiên bản eTax Mobile 3.4.2 được Cục Thuế triển khai trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của người nộp thuế và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong thực tế. Mục tiêu là tăng tính thuận tiện, minh bạch và cải thiện trải nghiệm khi sử dụng các dịch vụ thuế điện tử.

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eTax Mobile cập nhật phiên bản mới, thêm Chatbot AI. Ảnh minh họa

Một điểm đáng chú ý của phiên bản mới là bổ sung các tiện ích tra cứu, giúp người dùng tiếp cận thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn. Ứng dụng cũng bổ sung chức năng phản hồi về nghĩa vụ thuế, cho phép người nộp thuế trao đổi với cơ quan thuế ngay trên thiết bị di động.

Trước đó, Cục Thuế đã hướng dẫn người nộp thuế có thể khởi tạo phản hồi, nhập nội dung, đính kèm tài liệu chứng minh, gửi tới cơ quan thuế và theo dõi kết quả xử lý ngay trên eTax Mobile. Người dùng cũng có thể nhận thông báo từ cơ quan thuế trên ứng dụng.

Chatbot AI cũng là một trong những tiện ích được bổ sung trên phiên bản eTax Mobile mới. Theo Cục Thuế, tính năng này nhằm hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận thông tin thuế nhanh hơn.

Việc nâng cấp eTax Mobile diễn ra trong bối cảnh ngành Thuế đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng ứng dụng trở thành một kênh giao dịch số quan trọng giữa người nộp thuế và cơ quan thuế.

Theo số liệu được công bố tại Hội nghị giao ban công tác thuế tháng 7-2026, đến ngày 20-7-2026, eTax Mobile ghi nhận hơn 16 triệu lượt sử dụng, phát sinh gần 25 triệu giao dịch qua ngân hàng thương mại, với tổng số tiền nộp thành công 45.018 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số giao dịch và số tiền nộp qua ứng dụng đều tăng 2,4 lần.

Hiện eTax Mobile tiếp tục được định hướng phát triển theo hướng thân thiện, dễ sử dụng và tập trung vào nhu cầu của người nộp thuế, đặc biệt là cá nhân, hộ kinh doanh và những người ít có điều kiện tiếp cận các phương thức giao dịch thuế điện tử phức tạp. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Thuế cập nhật, nâng cấp ứng dụng và bổ sung tiện ích trong thời gian tới.

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