Tạo sức hút với dòng vốn đầu tư chất lượng cao

(GLO)- Sở hữu không gian phát triển rộng mở, vùng nguyên liệu lớn cùng lợi thế kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, Gia Lai đang từng bước định hình vị thế mới trên bản đồ đầu tư.

Thay vì chạy theo số lượng, tỉnh chuyển mạnh sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, chế biến sâu, kinh tế xanh và những dự án có sức lan tỏa.

Mở rộng dư địa, nâng chất dòng vốn

Sau khi hợp nhất, Gia Lai hình thành không gian phát triển đa dạng, tạo thêm dư địa tổ chức các chuỗi sản xuất, chế biến, logistics, du lịch và dịch vụ theo quy mô lớn. Trên nền tảng đó, Gia Lai định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, chế biến sâu, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Khu công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku) đang thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Ảnh: N.S

Sức hút đầu tư đang thể hiện qua những con số đáng chú ý. Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 14-8, tỉnh thu hút 178 dự án với tổng vốn trên 167.185 tỷ đồng, tăng 44,72% về số dự án và gấp 2,9 lần về vốn so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 7-2026, tỉnh thu hút mới 11 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn 5.779 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng quyết liệt, đất đai, tài nguyên hay quy mô thị trường không còn là những lợi thế duy nhất tạo khác biệt. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng điều hành, tốc độ xử lý thủ tục, tính minh bạch và khả năng đồng hành của chính quyền trong quá trình triển khai dự án.

Một dự án thể hiện rõ định hướng nâng giá trị nông sản là Trung tâm chế biến nông sản Tây Nguyên do Công ty cổ phần Tiến Thịnh Gia Lai đầu tư tại Khu công nghiệp Nam Pleiku, tổng vốn hơn 500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành cuối năm 2027, công suất thiết kế 10.000 tấn sản phẩm/năm, gồm 3.000 tấn trái cây tươi đóng gói, 4.000 tấn trái cây cô đặc và 3.000 tấn trái cây cấp đông.

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê ký kết hợp đồng cho thuê hạ tầng đất KCN Nam Pleiku đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh. Ảnh: V.V

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản, kết nối vùng nguyên liệu với thu mua, sơ chế, chế biến, kho lạnh, logistics và thị trường. Qua đó, góp phần giảm xuất thô, tăng chế biến sâu và nâng sức cạnh tranh cho nông sản Gia Lai.

Ông Lê Văn Tuyến - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến Thịnh Gia Lai cho biết, trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành trong hoàn thiện thủ tục, đầu tư xây dựng và kết nối vùng nguyên liệu.

Theo ông Tuyến, với những dự án quy mô lớn, thời gian đầu tư dài, sự đồng hành và kịp thời tháo gỡ vướng mắc của chính quyền không chỉ giúp bảo đảm tiến độ mà còn tạo niềm tin để doanh nghiệp mở rộng đầu tư. Thông qua dự án, doanh nghiệp mong muốn cùng địa phương, nông dân, hợp tác xã và các đối tác từng bước hình thành chuỗi cung ứng bền vững, nâng giá trị nông sản Gia Lai - Tây Nguyên.

Rút ngắn đường từ ý tưởng đến dự án

Trong tháng 6-2026, lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với các đối tác tại Hàn Quốc, tập trung vào du lịch, công nghệ cao, logistics và kinh tế xanh. Tháng 7, đoàn công tác của tỉnh tiếp tục xúc tiến đầu tư, thương mại tại Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và chuyển đổi số.

Khởi công trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao quy mô 155.000 con/năm tại xã Pờ Tó. Ảnh: Hà Duy

Song hành với xúc tiến bên ngoài là nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư bên trong. Mục tiêu không chỉ đưa nhà đầu tư đến tìm hiểu mà quan trọng hơn là rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến dự án thực tế.

Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, sau hợp nhất, địa phương kế thừa kinh nghiệm cải cách thủ tục đầu tư của tỉnh Bình Định trước đây, đồng thời rà soát quy trình giải quyết hồ sơ theo hướng đơn giản, minh bạch và rút ngắn thời gian. Hiện quy trình gồm 9 nhóm thủ tục đầu tư, nhiều khâu được xử lý song song thay vì tuần tự. Nhờ đó, thời gian từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đến khi đủ điều kiện cấp phép xây dựng được rút xuống khoảng 60 ngày.

Nhiều sản phẩm cà phê chế biến sâu được sản xuất tại Gia Lai. Ảnh: N.S

Tỉnh cũng thành lập một tổ công tác chung và 6 tổ chuyên ngành để theo dõi tiến độ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục và phối hợp tháo gỡ vướng mắc. Hệ thống trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công giúp theo dõi tiến độ từng dự án, nhận diện nguyên nhân chậm trễ và cung cấp dữ liệu để lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo xử lý.

Cùng với phương châm “5 cùng”: cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ, cùng phát triển, tỉnh áp dụng nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Đáng chú ý, chính quyền cơ sở được đưa vào “tuyến đầu” thu hút và hỗ trợ đầu tư. Từ cuối năm 2025, tỉnh giao chỉ tiêu thu hút đầu tư đến từng xã, phường trên cơ sở tiềm năng, lợi thế từng địa bàn.

Ia Le là một trong những địa phương có kết quả nổi bật. Từ khi sáp nhập, xã đã cấp chủ trương đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Việc đồng hành với doanh nghiệp được xác định ngay từ khâu tiếp cận, hoàn thiện thủ tục đến triển khai dự án.

Xã Ia Le thu hút nhiều dự án năng lượng tái tạo đầu tư vào địa bàn. Ảnh: N.S

Ông Nguyễn Minh Tứ - Bí thư Đảng ủy xã Ia Le cho biết, với những vấn đề liên quan đến địa phương hoặc đất đai, chính quyền trực tiếp cùng doanh nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ, hướng dẫn thực hiện đúng quy định, xử lý hồ sơ nhanh và kịp thời nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Bay, chính quyền cơ sở không chỉ giới thiệu quỹ đất, kết nối nhà đầu tư mà còn phải theo sát dự án, phối hợp xử lý các vấn đề về quy hoạch, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và thủ tục liên quan.

“Hiện nay, gần như mọi dự án đều bắt đầu từ cấp xã. Nếu chính quyền cơ sở chủ động đồng hành với doanh nghiệp ngay từ đầu thì quá trình triển khai sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu cấp cơ sở thụ động thì rất khó tạo ra sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư” - ông Bay nhìn nhận.

Không gian phát triển mới mở ra cơ hội lớn cho Gia Lai, nhưng lợi thế chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành những dự án hiệu quả. Vì vậy, hiệu quả thu hút đầu tư không chỉ được đo bằng số vốn đăng ký, mà còn ở khả năng lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, tháo gỡ nhanh điểm nghẽn và đưa dự án sớm vào hoạt động. Khi dòng vốn gắn với công nghệ, chế biến sâu và chuỗi giá trị bền vững, sức hút đầu tư mới có thể trở thành động lực tăng trưởng dài hạn cho Gia Lai.